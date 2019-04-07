ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

認同米其林餐廳漲價！李昂揭秘廚師心血：摘星挽救倒閉危機　

ETtoday餓勢力

▲▼ 認同米其林餐廳漲價！作家李昂揭秘廚師心血　摘星才能讓世界看見。（圖／記者李毓康攝）

 ▲作家李昂分享米其林來台一年的看法，也揭秘廚師摘星背後不為人知的故事。（圖／記者李毓康攝）

1年前，盛傳觀光局花了9千萬台幣請米其林來台北評鑑，到底值不值得？經過1年，也就是在第二屆頒獎典禮前，《ETtoday新聞雲》大生活中心採訪第一屆奪星主廚、旅遊業者、旅法美食作家謝忠道、吃過200顆星食客李昂、高雄餐旅學校同時也曾任觀光局副局長的劉喜臨教授、楊昭景教授等，並「獨家專訪」觀光局長周永暉，透露許多米其林相關細節與引發的驚人效益。

記者林育綾／台北報導

台北米其林即將邁入第二屆，這一年來有不少奪星餐廳漲價，品嚐過世界各地米其林美食的李昂表示「適當的漲價很合理」，除了提到餐飲業面臨基層勞工招募困難，也揭秘廚師背後的心血，「摘星可能只開心一天，接著就要擔憂掉星。」但她依然感謝米其林來台評審，不僅帶來刺激、競爭和觀光效益，還救了面臨倒閉的好餐廳。

＞＞＞更多台北米其林秘辛看這裡

作家李昂吃過世界各地米其林餐廳，累積星星超過200顆。她透露自己有一位廚師好友，當初為了維持餐飲品質水準，花了許多資源研發創意料理，不過老闆卻面臨虧損，甚至一度萌生結束營業的念頭，就在那時受到第一屆《米其林指南台北》的肯定，一切努力都值得了，餐廳也得以繼續維持下去。

「不方便透露餐廳名字，以免給好友添麻煩。」不過她再次感謝米其林願意來台灣評鑑，而且以她那位廚師友人追求完美的龜毛性格，未來在經營上一定會好上加好，「若不是米其林，那家餐廳可能已經因為不堪賠累而面臨倒閉。」

她也提到像是入選米其林必比登推介的「一號糧倉」，該餐廳是將1944年日據時代的穀倉改建，不僅提供餐飲也販售冠軍米、水果等，也吸引了吳宗憲節目和其他媒體前去採訪。李昂認為，若不是因為米其林，就不會有節目去採訪，增加更多被看見的機會。

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）
▲台北米其林刺激了觀光，還救了差點倒閉的好餐廳。（圖／記者李毓康攝）

至於受到米其林肯定的餐廳漲價，遭到消費者抱怨，李昂對漲價卻抱持支持看法，「適當的漲價很合理，應該要接受。」她解釋很多餐廳不是因為得獎才故意漲價，而是得獎前後確實有很大的不同，來客數明顯上漲，吸引了更多觀光客人潮，為了維持品質，自然要付出更多的人力成本。

她也提到，全台的餐飲業面臨相同的致命傷，就是勞工短缺的困境，特別是基層人員在薪資不高、工作辛苦的情況下，人力招募與培訓非常困難，在缺乏基層人員的情況下，服務和餐飲品質將無法提升。

「這是3000%可以肯定的！」因此適當漲價來補足人力、維護品質是很合理的，重點是加價之後整體有無改善或維持，「當然如果你覺得貴了、不喜歡了，就不要去嘛！這是買方、賣方兩情願最簡單的道理。」

儘管還是很多人喜歡吃高CP餐點，她也肯定「小吃」當然是台灣之光，必比登推介當中也有許多小吃，不過也感慨過度提倡「銅板美食」的風氣，無法鼓勵台灣餐飲業的服務、環境和食物等各方面做更進一步的提升，「如果你抱怨（漲價），就不要來，但業者把餐飲整體做更好的提升，自然會有人來，我認為這才是餐飲業正向的發展。」

第二屆《台北米其林指南》即將於4月10日公布名單，李昂老師也期待台灣的餐飲業有更進一步的成長，尤其強調餐廳的環境舒適程度一定要不斷改進，像是改善隔音、用餐空間等等。她肯定米其林來台的價值，讓台灣的餐飲實力在世界上有能見度，對振興觀光也有幫助，讓外國人知道「台灣不只有小吃」，也有米其林評鑑的星級餐廳！

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）
▲李昂認為小吃雖然是台灣之光，但米其林讓世界看到「台灣不只有小吃」。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 台北米其林 李昂 米其林指南 米其林餐盤 必比登推介

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

找大奶妹「幫種草莓」男出軌遭抓包　女友發火飆髒話：是不是跟別人XX

推薦閱讀

第二屆台北米其林指南4/10公布　首屆摘星餐廳回顧

《米其林指南》推薦！台北市最值得一住的25間飯店

奪得米其林三星後出現搶訂潮　頤宮重新制定訂位規則

全台唯一米其林三星餐廳　頤宮推薦的10道美味料理

16家米其林認證的夜市美食！「100元有找」攻略懶人包

1000元內就吃得到的米其林餐廳　捷運東門站全台最多有7間

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

旅館偷拍案件增加！專家曝2招自保

日本中部國際機場9月開收保安服務費

台南炭烤土司攤必吃芋泥肉鬆三明治

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

爽玩澎湖！3天2夜行程懶人包公開

桃園大湖紀念公園整片紫藤花超浪漫

蘆洲人氣漢堡咬下會炸出濃郁花生醬

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹創意義法料理來一杯初吻的味道

任你吃！高雄披薩吃到飽有16口味

熱門行程

最新新聞更多

鄧有癸：口碑是經營餐廳最重要一環

日本餐廳打造水族館廁所　網直呼超美

認同米其林餐廳漲價！李昂揭摘星心血

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

特搜雙北銅板價「爆量芋頭」早餐！

石頭火鍋還能吃到火焰桂丁烏骨雞

全台最俗米其林！傳奇老客天天來

台北巷弄小店胡椒豬肚雞只要220元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366