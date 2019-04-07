認同米其林餐廳漲價！李昂揭秘廚師心血：摘星挽救倒閉危機　

▲作家李昂分享米其林來台一年的看法，也揭秘廚師摘星背後不為人知的故事。（圖／記者李毓康攝）

1年前，盛傳觀光局花了9千萬台幣請米其林來台北評鑑，到底值不值得？經過1年，也就是在第二屆頒獎典禮前，《ETtoday新聞雲》大生活中心採訪第一屆奪星主廚、旅遊業者、旅法美食作家謝忠道、吃過200顆星食客李昂、高雄餐旅學校同時也曾任觀光局副局長的劉喜臨教授、楊昭景教授等，並「獨家專訪」觀光局長周永暉，透露許多米其林相關細節與引發的驚人效益。



記者林育綾／台北報導

台北米其林即將邁入第二屆，這一年來有不少奪星餐廳漲價，品嚐過世界各地米其林美食的李昂表示「適當的漲價很合理」，除了提到餐飲業面臨基層勞工招募困難，也揭秘廚師背後的心血，「摘星可能只開心一天，接著就要擔憂掉星。」但她依然感謝米其林來台評審，不僅帶來刺激、競爭和觀光效益，還救了面臨倒閉的好餐廳。

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作家李昂吃過世界各地米其林餐廳，累積星星超過200顆。她透露自己有一位廚師好友，當初為了維持餐飲品質水準，花了許多資源研發創意料理，不過老闆卻面臨虧損，甚至一度萌生結束營業的念頭，就在那時受到第一屆《米其林指南台北》的肯定，一切努力都值得了，餐廳也得以繼續維持下去。

「不方便透露餐廳名字，以免給好友添麻煩。」不過她再次感謝米其林願意來台灣評鑑，而且以她那位廚師友人追求完美的龜毛性格，未來在經營上一定會好上加好，「若不是米其林，那家餐廳可能已經因為不堪賠累而面臨倒閉。」

她也提到像是入選米其林必比登推介的「一號糧倉」，該餐廳是將1944年日據時代的穀倉改建，不僅提供餐飲也販售冠軍米、水果等，也吸引了吳宗憲節目和其他媒體前去採訪。李昂認為，若不是因為米其林，就不會有節目去採訪，增加更多被看見的機會。



▲台北米其林刺激了觀光，還救了差點倒閉的好餐廳。（圖／記者李毓康攝）

至於受到米其林肯定的餐廳漲價，遭到消費者抱怨，李昂對漲價卻抱持支持看法，「適當的漲價很合理，應該要接受。」她解釋很多餐廳不是因為得獎才故意漲價，而是得獎前後確實有很大的不同，來客數明顯上漲，吸引了更多觀光客人潮，為了維持品質，自然要付出更多的人力成本。

她也提到，全台的餐飲業面臨相同的致命傷，就是勞工短缺的困境，特別是基層人員在薪資不高、工作辛苦的情況下，人力招募與培訓非常困難，在缺乏基層人員的情況下，服務和餐飲品質將無法提升。



「這是3000%可以肯定的！」因此適當漲價來補足人力、維護品質是很合理的，重點是加價之後整體有無改善或維持，「當然如果你覺得貴了、不喜歡了，就不要去嘛！這是買方、賣方兩情願最簡單的道理。」

儘管還是很多人喜歡吃高CP餐點，她也肯定「小吃」當然是台灣之光，必比登推介當中也有許多小吃，不過也感慨過度提倡「銅板美食」的風氣，無法鼓勵台灣餐飲業的服務、環境和食物等各方面做更進一步的提升，「如果你抱怨（漲價），就不要來，但業者把餐飲整體做更好的提升，自然會有人來，我認為這才是餐飲業正向的發展。」

第二屆《台北米其林指南》即將於4月10日公布名單，李昂老師也期待台灣的餐飲業有更進一步的成長，尤其強調餐廳的環境舒適程度一定要不斷改進，像是改善隔音、用餐空間等等。她肯定米其林來台的價值，讓台灣的餐飲實力在世界上有能見度，對振興觀光也有幫助，讓外國人知道「台灣不只有小吃」，也有米其林評鑑的星級餐廳！



▲李昂認為小吃雖然是台灣之光，但米其林讓世界看到「台灣不只有小吃」。（圖／記者李毓康攝）