第二屆台北米其林指南4/10公布　首屆摘星餐廳回顧



▲第一本台北米其林指南有20家餐廳拿星。（圖／記者李毓康攝）



記者黃士原／台北報導

米其林組織宣布新版本的《台北米其林指南2019》即將於4月10日公布，地點一樣也是在台北文華東方酒店。依照往例，摘星餐廳如果沒有重大變故，像是更換主廚或停業，大多數都會維持不變，因此在首屆台北米其林指南摘星的餐廳繼續拿星的機會很大。

大家還記得在第一本米其林指南中摘星的20家餐廳嗎？頤宮成為首間台北米其林三星餐廳，二星餐廳有祥雲龍吟和請客樓，一星餐廳有MUME、Longtail、侯布雄法式餐廳、La Cocotte by Fabien Vergé、金蓬萊遵古臺菜、明福臺菜海產、RAW、Taïrroir、雅閣、大三元、吉兆割烹壽司、鮨野村、鮨隆、天香樓、謙安和、大腕、教父牛排。

不過La Cocotte by Fabien Vergé在摘星沒多久就停業，所以可以確定的是La Cocotte by Fabien Vergé將不會出現在《台北米其林指南2019》裡。



▲頤宮中餐廳由雙行政主廚陳偉強師傅（左）與陳泰榮師傅（右）坐鎮，不管如何，一定有一位在廚房裡。（圖／記者黃士原攝）

以創意粵菜料理著稱，主攻傳統廣東料理的三星餐廳頤宮中餐廳，由雙行政主廚陳偉強師傅與陳泰榮師傅領銜掌廚，其中陳泰榮是2017年才加入頤宮團隊，也因為擁有雙行政主廚，讓頤宮天天都有行政主廚坐鎮，菜色保持著米其林指南要求的一致性，不管何時來吃都能擁有一樣的水準。陳泰榮師傅也說到，對於底下的廚師很要求品質，達不到標準就是要一直做。





▲祥雲龍吟的夏季香魚料理。(圖／黃士原攝)

二星餐廳的祥雲龍吟料理長稗田良平承襲主廚山本征治獨有的料理世界觀，不論身在何地，日本料理都能透過當地的食材、依循季節運用料理展現在地的美好。而以川揚料理聞名的喜來登請客樓餐廳，菜式繁多，特色是川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜，招牌菜包括砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、剁椒鯉魚頭等，即便是小菜泡椒皮蛋、悄悄話也都以細緻的工法製作。





▲菲力老饕牛排。（圖／教父牛排提供)





▲RAW餐廳。(圖／RAW提供)



至於獲選米其林一星的餐廳一共有17家，涵蓋了歐式時尚料理、日式料理、燒烤、杭州菜等種類。歐式時尚餐館MUME和Longtail，還有法式時尚餐廳侯布雄和La Cocotte by Fabien Vergé，分別都摘下米其林一星的榮耀。台式料理金蓬萊遵古臺菜和明福臺菜海產也獲得了米其林一星的肯定。而由名廚江振誠所開設的餐廳RAW也獲頒米其林一星，另一家創新料理法式餐廳Taïrroir，還有兩家粵菜餐廳雅閣、大三元，四家壽司餐廳吉兆割烹壽司、鮨野村、鮨隆與謙安和，以牛排教父、天香樓、燒肉店大腕也都榮登米其林一星榜單。

台北米其林指南2018摘星餐廳名單

三星餐廳

●頤宮

二星餐廳

●祥雲龍吟

●請客樓

一星餐廳

●MUME

●Longtail

●L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

●金蓬萊遵古臺菜

●明福臺菜海產

●RAW

●Taïrroir

●雅閣

●大三元

●吉兆割烹壽司

●鮨野村

●鮨隆

●天香樓

●謙安和

●大腕

●教父牛排

●La Cocotte by Fabien Vergé(已歇業)