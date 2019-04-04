小酌一下！宜蘭純白系餐酒館　喝得到多款特色鮮釀啤酒

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點評：想去一趟宜蘭小酌一杯！

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

之前去宜蘭礁溪玩的時候，晚上特別搭了火車去了羅東吃晚餐，就是這間很紅很夯的飲廊入室～有著純白色外表的飲廊入室，賣的可是好吃的料理跟精釀啤酒，相當特別。老闆說他們是幾個朋友共同開業，各自有著不同的專業，攝影，設計，料理等等，短短時間在宜蘭羅東已經變成人氣超夯的美食打卡店了！





入夜後的飲廊入室，開啟了溫暖的黃燈光，搭配上本身設計的純白，一種閑雅的氣質感，不用嘴眼睛看。





週末晚餐時間，沒有預約就得要門外罰站了，生意很好呢！一樓座位不多，也已經客滿了～





純白色的樓梯兩側牆，拾階而上，進入另外一個文青之地。





牆上陳列著很多攝影作品，也就是我一開始說到也是其中一位合夥開店股東的作品。





上面提供飲廊入室的詳細菜單與價格，大家自行參考。





我很喜歡牆壁的特殊設計，把純白的餐盤掛在牆上，好少見的想法。





金沙蒜苗鴨賞義大利麵，198，用宜蘭的特色食材搭配出來的一道專屬宜蘭的特色義大利麵，就是這道了！





這道我好喜歡喔，寬麵的口感帶點彈牙（硬），是我喜歡的口感，搭配上鹹蛋黃（金沙）的味道，台台但好合適，更別說鴨賞特有的煙燻香氣與甜味，太好吃了～





啤酒奶油蛤蜊，蛤蜊不是我的菜，不過店家說這個是他們店內人氣菜色，我也知道超多人愛吃蛤蜊，但有殼類我無法。





巨飽盆，海鮮洋蔥油醋沙拉，想要吃健康，多吃蔬菜少調味就對了。





份量相當多的莎拉，可供多人一塊吃。





份量也是超多的義大利捲餅，這都不是一人餐，這裡很適合一大群朋友來用餐。





金棗鴨賞義大利捲餅，又是一道非常具有宜蘭風味的料理，鴨賞剛剛出現過，在義大利捲餅禮裡面出現的是金棗，這味道真的是說不出的有意思。





用餐之後，一樓的人潮退去，轉到一樓去喝點小酒。





上面這些美美的玻璃杯裝著的，都是無酒精的飲品喔，只是設計的很美。





另外也有一些鮮釀啤酒，不過風味都很特殊，像是英國釀酒狗柚香IPA，55街IPA，55街桂圓琥珀，比利時覆盆子小麥生啤酒，亞洲冠軍芒果啤酒，每一款都是精選中的精選。男人應該要喝一下桂圓琥珀，這味道太粗框了，就跟威士忌很多人會喝有泥煤味道的，我碼不行。

飲廊入室 Yilan Roots 餐館



電話： 03－9558165

營業時間：11：30～00：00（週二公休）

地址： 宜蘭羅東鎮中正路173號