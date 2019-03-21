超浮誇！台北藏在巷弄中的工業風餐廳　整隻軟殼蟹鋪在燉飯上

點評：在這種氛圍下吃美食感覺真好～

文、圖／小不點Paine

一家好吃的店，我深深覺得主廚是一個非常重要的因素，聽聞很多老闆都只是投資，並不是主廚，通常換了主廚味道也就走調。而，這家在六張犁站附近的青沐初食，就不會有這樣的問題，老闆娘本身就是主廚，所有料理都是自己來，每一道料理從食材到配料，都是現點現做，也沒有所謂事前料理，味道嚐起來特好。不僅是店內美食料理不經他人之手，甚至連裝潢都是老闆娘自己來，會園藝懂設計一直到料理，堪稱一條龍包辦的全能闆娘。



青沐初食就在遠企旁的小巷子內，這裡沒有太多這樣的店，旁邊幾家都是居酒屋，所以這附近的上班族中午特別喜歡來青沐初食用餐，環境家口味好。





青沐初食門口的大盆栽，尤其是懸吊高掛的兩大盆蕨類，都是老闆娘綠手指的功力，養得又大又美。有感覺到「青沐」嗎？一種「沐」在「青」意之感啊。





朋友熟識這家的老闆娘，要選聚餐當然就要選這裡。也因此用餐時間，還有機會跟老闆娘聊一聊。





老實說，青沐初食的裝潢沒有太過花俏的設計，不是時下年輕人愛的那種浮誇打卡風，取而代之的是像我個人比較喜歡的簡約風格，以大色系的色調為主，不管是木製桌還是綠苔椅（我覺得綠色椅子看起來頗青苔啊），像是走進一個小森林一樣，而且是秋天的味道。





未過多塗飾的水泥牆，似乎也是現下大家都比較愛的工業風路線。





話說，每到一家店我總是愛拍他們的燈飾造型，可以欣賞一下青沐初食的燈，是方形，三角形鐵框架，我有點想拿根湯匙來敲一敲（哈哈），我覺得算是既有設計感又可以讓燈亮度利用最大的方式（夠亮！）





牆壁上的乾燥紅葉，是前陣子為了聖誕節的佈置而放的，這可都是真正的枯葉，不是塑膠。





感覺有一點點跟別桌不太一樣的雙人雅座，呵呵，是我心目中約會的好座。





這附近可是許多名人出沒的地方，不僅是蔡依林跟黃子佼來過，小球我是不認識啦，還有立威廉跟他老婆都曾是來這裡吃飯，都是默默自己跟朋友來吃的那種，說不定大家有機會下次遇到誰呢。





來看一下菜單，這裡提供從早午餐，炸物到小食，都是老闆娘主廚自己做的喔。





聚餐的時候，直接點四人或六人餐最方便。義大利麵，米食與燉飯等等。





青沐初食鬆餅都是有麻糬的鬆餅。





炸魷魚先生，等朋友的時候，先來一個炸物吃吃，搭配上主廚自製塔塔醬，炸的酥香不會硬梆梆，魷魚本身依舊保有嫩Q口感，開動前先來一小盤，頗開胃。





先上菜，還有人沒來，先開動一部分。





第一道蟹黃青檸軟殼蟹燉飯，堪稱青沐初食鎮店之寶，據說第一次來的客人百分之八十都會點這道。光是超大隻的軟殼蟹，視覺就夠驚人，一般吃到軟殼蟹很少這麼大隻的。





切開軟殼蟹居然還帶有蟹黃呢！裹上酥香炸粉的軟殼蟹，吃起來一點都不油膩，我沒吃蟹身，但我吃了蟹腳，非常酥脆，蠻好吃的。





至於燉飯，這真的是很標準的燉飯啊，保留些許的米心，吃起來帶點粒粒分明的硬與咬勁，有的人說吃不習慣這種口感，記得要事前跟店員說。

燉飯不僅煮的地道，而配料也不馬乎的加入了蟹肉，蟹黃，還有蒜酥與洋蔥，磨上一點青檸皮，味道濃郁卻帶一股清新檸香。





牛肋滑蛋咖哩，在這樣的店，似乎咖哩很容易被忽略。可是，今天我卻深深的愛上這道，也知道為啥老闆娘說，其實很多熟客來到這裡最後都是來吃咖哩飯的～太～好吃！



日式咖哩煮法味道濃郁之好以不在話下，牛肋條也不吝嗇的又多又大塊，燉煮的入味又軟爛，而且滑蛋還是真的超滑嫩的那種口感，裡面的米飯更是煮的滿分好吃的香Q日本米配上現在最健康的紅藜。噢，這道真的很好吃，我可以自己點一份吃完。





干貝海膽BOBO麵，其實在點餐之前，我心中屬意的是這個沒錯。我就是喜歡這種濃郁滋味的義大利麵，濃濃的海膽醬加上我本來就頗愛蝦卵的口感（就是柳葉魚卵）！



比較特別的是青沐初食用的麵條不是常見的，是一種帶點寬扁，這種麵條吃起來口感比較不會硬硬的這樣，阿剛好我個人偏好的是那種貝殼麵/粗麵條這種更需要咬勁的口感。

味道很喜歡，但麵條口感我偏好更Q一些的那種，所以我要說的是，我更愛咖哩飯啊～～（立刻倒戈）





美式BBQ牛肉漢堡，薯圈兒。這個薯圈兒真不錯吃，可比薯條更具特色，很脆酥香，沾上蜂蜜芥末醬，很適合閒聊的時候慢慢吃。看起來也是相當美味的漢堡，那個生菜真是新鮮又漂亮。可是我沒吃漢堡，哈哈哈哈（一直吃別人的，肚子都撐破了）





明太子鮮蝦海鮮麵，已經把蝦子的殼都去掉，泥腸也細心去掉了。配上幾顆大蛤與一大塊的明太子。記得把明太子攪拌要很均勻才開動噢，我覺得這道明太子相對於剛剛那道干貝海膽BOBO麵稍微味道有點淡，畢竟剛剛的有海膽醬汁很厲害。





不過以上兩道，都還沒有後來朋友來之後追加的「辣台妹香腸培根麵」厲害！重口味又愛吃辣的朋友，我會推薦這道辣台妹香腸培根，味道真的很香又濃（有九層塔），而且有培根跟甜甜的香腸（我愛！），台式風味十足。





黑松露白醬野菇鳥巢麵，這個麵條跟之前的幾款麵條是完全不同的，是更寬的一種扁麵。口感上，我個人是偏好這個鳥巢麵，更Q硬一些，可是口味上，黑松露白醬野菇是蔬食喔，味道蠻清淡的。





焦糖海鹽香蕉冰淇淋鬆餅，這個看起來就是很不起眼，因為這真的之前很多間都有做過，裡面也是夾麻糬，不過不流行不吸睛沒關係，這種重視的是「美味」。





老闆娘技術真好的麻糬非常的飽滿又Q，鬆餅很酥香是真的挺好吃的，難怪說有客人是只為了這個鬆餅遠道而來。搭配上鮮奶油，一點焦糖海鹽冰淇淋，堪稱完美ENDING。有機會的話，不是只為了正餐來，這鬆餅的確也頗值得一點啊！

青沐初食



電話： 02－27321497

營業時間：10：00～21：00

地址： 台北市大安區敦化南路二段265巷7號