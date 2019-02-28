澳門網友廣傳的隱世美食　漂洋過海也要吃的瓦煲腸粉！

點評：瓦煲腸粉看起來超級好吃！

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

澳門有很多米其林美食，但是在巷弄之間更是藏著許許多多平民美食，要體驗真正的澳門在地之美，我覺得是要走進巷子的。這家珍榮咖啡美食也是朋友推薦的美食之一，他推薦煲仔腸粉。網路上說珍榮咖啡美食是隱世美食，就讓我來一探究竟。這天我中午前都是自己在外面亂逛，朋友們都各自上班去，不過還好中午過後，阿詩就有空陪我，我跑去她上班的地方找阿詩。

澳門朋友領入，深入探訪。

精選推介上面沒寫煲仔腸粉，可是我朋友還有我看openrice其實很多人推薦煲仔腸粉。所以大家要看菜單喔。

菜單部分，價格已經是比較久以前，應該漲價囉，但大致上就是這些。

先來一個我朋友推薦的玩意，但講真的我完全無法接受這個，這叫做「蓮子圓肉桑寄生蛋茶」，名子很怪。

桑寄生是一種寄生在桑樹上的植物（藤枝），曬乾就是中藥。主要有祛濕、降血壓、安胎、除風濕、寧神安眠，還能調理月經、治療經痛及補血（參考網路文章）但我實在不愛中藥的味道啊！

這天帶我來的朋友是阿詩，他是標準的澳門好媳婦～說要先把蛋這樣弄一弄，真的是很在地的吃法！

再來把桑寄生茶跟雞蛋一塊吃。

雖然說這是甜甜的，但畢竟是一種中藥，還是有點苦苦的味道，總之是一種養身食品啦！

主角還是瓦煲腸粉，這款是咖哩雞。

這款則是招牌瓦鍋牛腩腸粉

這兩款味道基本上都不錯，重點是因為瓦鍋去煮，所以腸粉吸入了很大量的湯汁很入味，所以腸粉軟嫩夠味已經很不錯，牛腩也煮的很軟也好吃。不過別看他整鍋這樣味道會太重，我覺得是很剛好可以單吃不用加白飯的那種程度，對於本來就很愛吃腸粉的我來說，瓦煲腸粉是另外一種體驗啊！

珍榮咖啡美食

地址：高士德澳門蓮莖巷9-13號嘉年大廈地下

電話：2821 0489

營業時間：周一至周日7:00-18:00