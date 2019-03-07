只要25元吃超飽！東區「巨無霸飯糰」　料多到快變便當了

點評：下次去東區我也來吃吃！

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

上次吃Dazzling時，在到Dazzing店面前，發現了一家小小的早餐推車（上順興香Q飯糰），生意看似不錯。但是因為台北傳統早餐開在東區？！感覺不怎麼保險。所以就走過經過。但是在Dazzling排隊時，我發現在我前面的兩個女生從包包裡拿出一個超級誘人的傳統飯糰~我猜一定是路口那一家，於是美食雷達告訴我那一家早餐推車一定好吃！





小小招牌寫著店名上順興，重點是主打飯糰！看到這一堆配料我覺得他一定很好吃。

還有這個老油條～那個香、酥、脆的口感，實在不是「年輕」油條可以取代的。雖然他實在很不健康，偶爾一次應該沒關係。

更猛的是我被老闆娘從木桶裡挖起來的糯米糰嚇到，因為他真的超級大顆！我最近在龍潭多吃了兩家飯糰，有龍潭交流道的早餐車、中壢桃客車站的霸王燒肉飯糰，再加上逸園的那幾間，價錢都還比東區這一家貴，但尺寸卻都沒這個誇張！苑裡我最愛的那一家，大顆的尺寸跟這家差不多，但是價位是30元，東區開的甚麼25元！





老闆娘問我要不要加蛋，幸好我說不要，不然這個飯糰會變成便當吧！

拿出我的韓國小小相機包，尺寸跟數位相機一樣大！







拿在手上沈甸甸的





上順興的糯米吃起來很Q，不過有小部分吃起來感覺比較偏硬一點。那個硬會覺得像是水沒加夠，而不是木桶把水吸走。裡頭的料真的太多，有點包不住。





老油條還有兩小根！這老油條好吃！

上順興在哪？就在Dazzling同一條巷子邊，百貨公司的正後方啊！25元大飯糰在東區出現真不可思議！

這天買了大飯糰，但是咬了一口之後，覺得很好吃，裡頭的配料真的好豐富，每一口吃起來都不同，而且真的很古早味！後來卻因為排隊跟趕去台北食尚奧斯卡所以沒吃完，晚上回到飯店飯糰裡的油條都濕濕的了，超可惜。如果下次要約台北吃飯，我應該會先偷偷溜來買個大飯糰啃一下（是說這樣約吃飯就不要約吃到飽的，不然會撐死）！這家跟我很愛的苑裡傳統飯糰真的是不相上下唷！

份量依舊超級實在，老闆跟老闆娘人超好的，但我沒有印象是不是跟我那麼多年前吃到的時候是同樣的人，但這次遇到的老闆人真的超級客氣的，在東區賣著這樣佛心價格的飯糰，真的超讚。

上順興香Q飯糰



地址： 台北市忠孝東路四段205巷7弄

營業時間：週一到週五06：00～13：00 週末公休