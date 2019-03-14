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超有飽足感！林口古早味粉漿蛋餅　一份只要25元比手還大

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點評：看起來好好吃啊！
ETtoday餓勢力

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

文、圖／小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

我總是在找尋好吃的蛋餅，不管我在哪裡。桃園的粉漿蛋餅，林口的粉漿蛋餅，只要離我不太遠，有機會我都願意一吃。這家在林口／龜山的冬山豆漿，應該是跟宜蘭冬山豆漿姑有點關係？因為他寫著林口分店，網路茶冬山豆漿也只找到這家跟宜蘭冬山兩家啊？！

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

我這天來得算晚，差不多都要收拾完畢，幸好東西還沒賣完。

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

台台早餐店標準格式～

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

很多料理都是已經做好，因為買早餐大家講求的是快，所以現做的需要花太多時間，這種算比較方便，我的目標只有一種，就是蛋餅，而這冬山豆漿的蛋餅就是古早味傳統的，是粉漿蛋餅喔！一份25元。

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

蛋餅尺寸有點大（好啦，是頗大），這樣25元，吃了真的很滿足。吃兩個就可以連中午都省下來了，我是真心愛吃蛋餅阿！

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

加上甜辣醬跟醬油膏，因為我愛吃甜辣醬。

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

冬山豆漿的蛋餅煎炸的邊邊酥脆，看起來就超好吃！

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

▲林口冬山豆漿粉漿蛋餅。（圖／小不點看世界提供）

雖然是粉漿，不過口感上比起一般粉漿蛋餅走的是更為Q硬一點的口感。我覺得介於一般手工麵糰餅皮跟粉漿的中間，我覺得比較適合喜歡吃硬Ｑ蛋餅口感的朋友，我個人是不管軟Q或者這種的都很愛，所以冬山豆漿的蛋餅我也愛吃，一次連吃兩個，所以中午就不吃啦～～～

冬山豆漿 林口店

電話：02-2609-6033
營業時間：05：00－11：00
地址：新北市林口區文化二路一段58號

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關鍵字： 蛋餅 早餐 古早味美食 台灣小吃 林口 美食情報 達人美食 新北市美食 小不點看世界★Paine吃玩世界旅遊趣

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