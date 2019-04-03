晚來吃不到！平鎮人才知道的神秘早餐　沒招牌的「胡椒蔥餅」

點評：拿胡椒蔥餅加蛋超級幸福！

▲沒有招牌沒有廣告，只靠口耳相傳也能大排長龍！

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／蹦啾♥謝蘿莉 LA VIE HEUREUSE提供，請勿任意翻攝以免侵權）

桃園平鎮區的龍岡一帶隱藏著一間沒有招牌也沒有店名的「胡椒蔥餅」，雖然不起眼且沒有任何廣告，但早就在網路世界掀起一波話題，據說如果沒有在地人報路，可能同一條路一直走也找不到，如此高人氣的早餐店在清晨六點就開賣，常常沒一會兒功夫就被一掃而空。

▲外觀看去就是一間普通的早餐店。

▲店內幾乎天天可以看見排隊的情況。

這間「胡椒蔥餅」所賣的東西很簡單，僅有「烤饅頭」和「胡椒蔥餅」，還有一味每日限量、想吃還得碰運氣的蛋餅，就是這樣簡單卻又難忘的味道成為大家前往搶購的原因，想吃的民眾一定要提早出門，但店家也貼心為無法提早趕來的民眾提供預訂專線，如果打電話事先預訂，到店就可以直接取貨，相當便利。

▲販賣東西不多，且蛋餅限量供應，想吃全憑運氣！

每當有現烤好的饅頭出爐時，小小的店面瀰漫著十足的麵粉香味，雖然主打的是「胡椒蔥餅」，但店家的「烤饅頭」也是擁有不少愛好者，一顆手掌大的烤饅頭相當耐吃，表皮酥脆但裡面綿密，口感層次分明，尤其饅頭上面撒上些許的白芝麻，清淡的香氣和甜味在冬天吃特別暖心。

▲現烤的饅頭香氣十足。

▲內部口感相當綿密。

最後本店的王牌殺手「胡椒蔥餅」是必吃中的必吃，部落客表示，外觀看似普通的胡椒蔥餅，實在有夠好吃，獨特的滋味，大口咬下，充滿著濃濃胡椒香，Q彈的餅皮下夾了不少青蔥，還有那灑滿整個蔥餅的白芝麻更是加分，愛吃胡椒香味的民眾絕對不能錯過！

▲剛出爐時店內總是瀰漫著濃濃的胡椒香。

▲在地人大推的超好吃蔥餅。

胡椒蔥餅

電話：03-4565223

店址：桃園市平鎮區龍德街67號

營業時間：6：00 – 10：00(週一公休)