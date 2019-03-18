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家庭爽遊好去處！「陸、海、空」親子體驗活動一次網羅

點評：能開飛機絕對是所有小孩的夢想！
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▲各式各樣的交通工具親子體驗活動相當熱門。

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供，請勿任意翻攝以免侵權）

對於很多大人和小朋友來說，能夠駕駛汽車、飛機和船等交通工具，是夢寐以求的體驗，但由於許多交通工具迫於需要特殊執照才能駕駛，很多人無法完成這個夢想，近年來許多親子館提供各式各樣的體驗活動，今天為大家統整出四個包含陸、海、空的親子體驗館！

陸地交通工具是大家較常搭乘且使用的交通工具，但對於小朋友來說，能夠親自體驗駕駛是最棒的。首先介紹這間是位於台南的「Goody BuBu多多寶貝島」，比國小操場還大的室外空間，小孩可以盡情跑跳玩耍，整貨櫃的電動車，種類相當多。

Goody BuBu多多寶貝島
地址：台南市永康區永科七路200號
電話：06-2317911
營業時間：09:00-17:00

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

▲小孩子的夢幻場所。

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

各式車款可以駕駛。

第二間陸地交通工具體驗館則是位於雲林古坑的「勁風瘋狂甩尾車場」，獨特的戰車外型親子車，能發射水晶子彈，可以一邊追逐一邊射擊，體驗戰爭時的刺激感，另外店家也貼心的提供護目鏡來避免危險，座位上還有透明網子來保護駕駛者，保護措施與安全顧慮相當周全，讓大朋友小朋友都能玩得相當盡興。「勁風瘋狂甩尾車場」占地廣大，一旁還有嘟嘟小火車可以體驗玩樂，是親子旅遊的好景點！

勁風瘋狂甩尾車場「古坑分店」
地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路89號
電話： 0981-057-988
營業時間：09:00-20:00（星期二公休）

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

特別的戰車型小車。

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

小火車體驗。

第三個景點為大家介紹海上的交通工具體驗活動，「台灣海洋休憩協會TORA」，協會不定時會有帆船體驗，也讓小朋友們有機會可以操縱船舵開船，享受坐在甲板上吹海風的樂趣。

台灣海洋休憩協會TORA
地址：高雄市茄萣區順漁路100號

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

帆船也有提供小孩體驗。

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

能親自掌舵體驗開帆船的樂趣。

最後帶大家到位於台中的「旺偉國際休閒航空」，由民航局檢驗合格的飛行場地，15歲以下的小朋友，可以參加「小小戰機飛官體驗營」及「滑行體驗」，換上帥氣的飛行員制服，享受呼叫塔台和駕駛飛機的樂趣，另外，大人和年滿15歲的孩子能真的駕駛飛機，對於許多有飛行夢的人非常適合！

旺偉國際休閒航空
地址：台中市烏日區慶光路59-6號
電話：04-92512908
營業時間：09:00-17:00

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

許多人的夢想是能開一次飛機。

▲▼交通工具親子館。（圖／流氓與老娘 X 親子野放趣提供）

▲能承實現當飛行員夢想的好場所。

這些親子館不但能提供各種體驗及樂趣，最重要的是能在玩樂中學習到許多相關知識，也讓小朋友增加除了課業外的其他興趣，培養小孩對於未來職業選擇也相當有幫助！

關鍵字： 親子旅遊 交通工具體驗 流氓與老娘 X 親子野放趣 親子互動館

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