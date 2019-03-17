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台南中西區必吃115年蝦仁肉圓老店　去了5次才吃到！

點評：新鮮的就像火燒蝦在肉圓裡游泳！
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▲想吃全憑運氣的高人氣肉圓店！

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

古色古香的台南保留許多歷史建築，每年吸引大批觀光人潮前往旅遊，不僅如此，台南的傳統小吃也聞名世界，部落客「蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse」在社團「旅遊超爽的！」中介紹一間在當地已有115年歷史的高人氣小吃，全憑運氣才能吃到的隱藏版蝦仁肉圓，就連部落客都撲空了５次才能享受到的傳統美味！

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

只要一開店就會馬上聚集人潮

「黃氏蝦仁肉圓」是台南的超級老店，傳承好幾代，在中西區一代是無人不知的高人氣肉圓店，店內只有販售三種產品，除了蝦仁肉圓外，還有魚丸湯及扁食湯，僅僅靠三種食物，在台南蝦仁肉圓界有著屹立不搖的地位。老闆堅持使用新鮮火燒蝦，每天現捕現做，但因野生蝦只能從海裡捕撈、無法養殖，所以品質跟數量都非常不穩定，若是當天沒有好品質以及一定數量的蝦，老般就會掛上「無蝦賣」三個字，想吃上一碗熱騰騰的肉圓全靠運氣！

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

堅持每天現捕現做的知名老店

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲店內僅有三樣食物但樣樣都是經典！

店內的肉圓與一般不同，是使用古早味的木製蒸籠清蒸，外皮是由地瓜粉及米漿做成，吃起來口感滑順且彈性十足，相當有勁兒，內餡的重點則由肉塊及火燒蝦組成，香氣濃郁而鮮美的火燒蝦完美的和肉塊結合，淋上些許甜味的獨家醬汁，就是這樣看似簡單的食物，卻因老闆為了品質的堅持，才能讓大家吃到不簡單的好口味。

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲剛蒸好的肉圓看上去超療愈

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

淋上獨家醬汁一道百年味道就完成了

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

一整隻火燒蝦就包在裡頭

除了肉圓外，店內的扁食湯也是人氣商品之一，不但只要３０元的佛心價格，扁食數量方面絕不手軟，就是要讓每位來享用的幸運兒能有一個美好的用餐回憶！若有機會到台南旅遊，不妨到店裡賭賭運氣，看能不能吃到這超高人氣的蝦仁肉圓！

▲▼黃氏蝦仁肉圓。（圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供）

▲扁食湯也是店內的人氣商品之一

黃氏蝦仁肉圓
店址：台南市中西區中山路79巷2弄1號(開隆宮旁)
營業時間：9：30 – 17：00(or賣完為止)

關鍵字： 台南美食 黃氏蝦仁肉圓 肉圓美食 美食情報 蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse

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