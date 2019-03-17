ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

高雄香香肉圓每樣10元從不漲價　佛心老闆：賺的錢能生活就夠啦

點評：肉圓白白嫩嫩的看起來超級好吃！
ETtoday餓勢力

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

肉圓剛起鍋時口感最好。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／愛作夢的貓 joci提供，請勿任意翻攝以免侵權）

在高雄第二市場裡有一間古早味的肉圓老店，每到用餐時間，攤販前總是會聚集大批的人潮排隊購買，就連內用區也常常一位難求，不但如此，這經營超過半世紀的老店價格並沒有因原物料上漲而改變！

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

營業超過半個世紀的肉圓老店。

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

座位區坐滿前來用餐的人。

「香香肉圓」創立於民國53年，營業至今已經超過半世紀，目前由第二代接手，並遵循古法純手工製作，古早味的蒸肉圓外皮Ｑ彈，特別是剛剛把蒸籠打開的瞬間，在煙霧中一顆顆白白胖胖的肉圓整齊排列，看起來相當可口。內餡方面不會因為價格便宜而縮水，這樣用料新鮮實在且價格親民的老店，吸引不少國內外的遊客前往品嘗。

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

蒸出來的肉圓特別Ｑ彈。

店內肉圓分別為乾的和湯的，乾的一般較常見，加入醬油膏和蒜泥調味，湯的則是在肉圓加上高湯，軟滑帶嫩的外皮搭配高湯相當特別，另外還有魚丸湯3顆、蒜頭丸湯2顆等兩種湯品，重點是，每種都是只要10元的佛心價格，在物價不斷飆升的世代，還能喝到10元的湯品真的不容易！老闆更表示，雖然薄利，但看到客人吃得開心他也開心，多年來沒漲價利潤一定比較少，只要能生活就夠啦。

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

▲每樣都只要10元相當划算。

▲▼香香肉圓。（圖／愛作夢的貓 joci提供）

為了讓客人吃到好品質老闆堅持手工製作。

香香肉圓

地址：高雄市新興區八德二路91號(新興第二市場內
電話：07-285-0107
營業時間：上午6：30－下午1：00

分店

中都店地址：高雄市三民區中和街148號
營業時間：07：00～16：00（星期一～星期六）
電話：0929675715

關鍵字： 高雄美食 香香肉圓 達人美食 美食情報 愛作夢的貓 joci

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

推薦閱讀

北港古典文藝之旅　跟著進香路線挖掘人氣美食

銅管樂器迷的超級天堂　大林觀光工廠10多種樂器任你用

台南鹽水傳承百年知名冬瓜茶　古法製作還能吃得到果肉

埔里特色小吃「鹹油條」北漂台北　傳統中找到創新吃法

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

網評極高的桃園秒殺炸雞店

嘉義新港、民雄一日遊必去景點

台中張嘴就能吃的貴婦火鍋店

全台21家Buffet壽星優惠懶人包

精選宜蘭一日遊密集行程報給你知

台南百年蝦仁肉圓老店想吃靠運氣

大口森呼吸！台南人必去的世外桃源

澎湖水族館4月正式開幕

不想在機場大排長龍就先線上報到

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

熱門行程

最新新聞更多

在遊輪上應該要注意的10件事

邊走邊吃剉冰！一中街古早味粉圓

經濟艙開賣床位　8200元躺整排

海芋7成開！三至四月必追4大花海

高雄香香肉圓每樣10元從不漲價

2019風的運動場　共度兒童節

嗨玩泰國潑水節6項禁忌要遵守

台北藏在2樓的文青風咖啡館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366