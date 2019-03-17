高雄香香肉圓每樣10元從不漲價　佛心老闆：賺的錢能生活就夠啦

點評：肉圓白白嫩嫩的看起來超級好吃！

▲肉圓剛起鍋時口感最好。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／愛作夢的貓 joci提供，請勿任意翻攝以免侵權）

在高雄第二市場裡有一間古早味的肉圓老店，每到用餐時間，攤販前總是會聚集大批的人潮排隊購買，就連內用區也常常一位難求，不但如此，這經營超過半世紀的老店價格並沒有因原物料上漲而改變！

▲營業超過半個世紀的肉圓老店。

▲座位區坐滿前來用餐的人。

「香香肉圓」創立於民國53年，營業至今已經超過半世紀，目前由第二代接手，並遵循古法純手工製作，古早味的蒸肉圓外皮Ｑ彈，特別是剛剛把蒸籠打開的瞬間，在煙霧中一顆顆白白胖胖的肉圓整齊排列，看起來相當可口。內餡方面不會因為價格便宜而縮水，這樣用料新鮮實在且價格親民的老店，吸引不少國內外的遊客前往品嘗。

▲蒸出來的肉圓特別Ｑ彈。

店內肉圓分別為乾的和湯的，乾的一般較常見，加入醬油膏和蒜泥調味，湯的則是在肉圓加上高湯，軟滑帶嫩的外皮搭配高湯相當特別，另外還有魚丸湯3顆、蒜頭丸湯2顆等兩種湯品，重點是，每種都是只要10元的佛心價格，在物價不斷飆升的世代，還能喝到10元的湯品真的不容易！老闆更表示，雖然薄利，但看到客人吃得開心他也開心，多年來沒漲價利潤一定比較少，只要能生活就夠啦。

▲每樣都只要10元相當划算。

▲為了讓客人吃到好品質老闆堅持手工製作。

香香肉圓

地址：高雄市新興區八德二路91號(新興第二市場內

電話：07-285-0107

營業時間：上午6：30－下午1：00

分店



中都店地址：高雄市三民區中和街148號

營業時間：07：00～16：00（星期一～星期六）

電話：0929675715