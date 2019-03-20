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台北車站旁的神秘「醬汁炒麵」　遠從日本來的庶民美食

點評：日本炒麵上面的美乃滋超對味！
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▲▼炒麵麵包。（圖／PEKO の Simple Life提供）

醬汁炒麵和炒麵麵包是日本得傳統美食。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／PEKO の Simple Life提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「炒麵麵包」是日本一種用麵包製作的料理，因為用餐方便且快速，在日本高中的商店裡已成為一種標準商品，也是日本常見的庶民美食。台北車站附近有一間來自在日本當地有20多年歷史的知名老店，「福岡天神屋台燒きそば專門店」，每到營業時間炒麵香氣總是飄出巷子，吸引不少民眾前往。

▲▼炒麵麵包。（圖／PEKO の Simple Life提供）

簡單卻充滿日式風情的裝潢。

這間「福岡天神屋台燒きそば專門店」主要販賣炒麵麵包以及醬汁炒麵，主打的炒麵麵包每日限量120份，建議想前往品嘗的民眾一定要打電話確認是否還有麵包！如此熱門的原因來自店家對食材的堅持，醬汁與日本當地使用相同的配方，但為配合台灣人的飲食習慣，做了些許改變，麵包則與配合的製作商每日交易，使用最新鮮出爐的麵包，麵條方面更由有40年經驗的製麵所特別研製，以達到與日本相同的口感。

▲▼炒麵麵包。（圖／PEKO の Simple Life提供）

每日限量120個的炒麵麵包很搶手。

醬汁炒麵也是店內人氣招牌之一，堅持使用日本醬汁搭配偏粗的手工麵條，加上高麗菜、海苔粉、紅薑絲跟減塩美乃滋，完美融合再一起，且Ｑ彈不軟爛的麵條吸飽醬汁，味道十足，鹹鹹甜甜的滋味正是日本炒麵吸引人的地方。

▲▼炒麵麵包。（圖／PEKO の Simple Life提供）

醬汁炒麵正常的麵量是200g，加大的麵量是300g。

▲▼炒麵麵包。（圖／PEKO の Simple Life提供）

Ｑ彈不軟爛的麵條吸飽醬汁，味道十足。

天神屋台炒麵麵包

電話：0908-683-335
地址：台北市中正區南陽街17巷內（白色大燈籠）
營業時間：星期一～星期日11：30～21：00

關鍵字： 台北市美食 台北車站美食 炒麵麵包 福岡天神屋台燒きそば專門店 達人美食 美食情報 PEKO の Simple Life

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