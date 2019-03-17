準備搭遊輪出遊嗎？在船上這10件事一定要知道

▲遊輪旅遊吸引越來越多旅客嘗試（示意圖／記者徐文彬攝）

文／麗塔

搭遊輪出國少去了報到、安檢、登機的漫長等待，活動空間更大，方便性極高，也更適合親子、長輩同遊，近年來吸引越來越多人嘗試。但是對於遊輪旅遊的眉角你了解多少呢？康堤那斯特網站整理了10點在遊輪上面應該注意的事，值得旅客們規劃行程時列入考慮。

1. 不要只靠價格來選擇遊輪

每艘船外表看似都差不多，但是其實不同的船有自己獨特的個性，有其優點也有缺點，旅客應該根據自己的需求選擇。像是迪士尼的船是適合親子同遊，有些船則是為了退休人士設計，船上的活動比較靜態。有時候船公司會釋出很便宜的票劵，通常是海面氣溫較低或是浪較不穩定的季節出發的票，一分錢一分貨。

2. 不要訂錯船艙

很便宜的船艙通常都是沒有窗的，而且都在相當下層的甲板。你可以想像自己將在船上的什麼地方待最久，例如Spa，那麼你就應該訂離這些設備比較近的艙等。也要小心不要訂到像是剛好在夜店或是游泳池正下方的船艙。



▲基隆港遊輪大會師（圖／記者徐文彬攝）

3. 最好是前一天就到港口附近過夜

如果你是搭機前往港口城市，最好是提早到，而不要和船出發是同一天，因為船不會飛機延遲兒等人。寧可前一天先抵達去附近逛逛，也不要時間抓太緊。

4. 要提前預約

不要因為在船上，旅客就認為隨時可以進去餐廳等等，如果你要去Spa或是用餐，最好還是先訂位。

5. 不要受限在船提供的靠岸觀光

其實你不一定要參加船公司所安排的靠岸觀光行程，反之，你應該先訂當地的觀光，因為船上提供的服務通常費用比較高。

6. 記得留意開支

船上服務很多都是額外收費的，像是wifi、Spa、靠岸觀光等等，也因此，不知不覺當中可能你會花得比想像的多，也因此一定要特別留意開支。

7. 貴重及需要的物品放隨身行李

有些船公司提供行李運送到船艙服務，旅客最好把貴重物品和要用的東西事先放在隨身行李。

8. 留意無線網路是否吃到飽

目前多數郵輪上面的wifi需要付費，而且費用不便宜，如果你是在度假當中還要收信的人，一定要有技巧地使用網路。





▲公主遊輪太陽公主號。（圖／記者于佳云攝）

9. 不要佔住躺椅

很多人用私人物品佔住躺椅之後人就消失不見了，其實很多人都想使用躺椅，請不要白目。

10. 小心在郵輪上面生病

記得多喝水、睡足、不要在郵輪上面長時間盯著電腦，比較推薦的船艙是靠近船中心，會比較穩。個人藥物也應該隨時帶在身上。