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在飛機上一直放屁超尷尬！教家教你搭機前後怎麼吃

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▲旅行當中如何正確選擇食物，是門學問。（示意圖／達志影像）

▲旅行當中如何正確選擇食物，是門學問。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

你可以想像，如果你坐在中間座位，旁邊兩位旅客一直放屁，那是什麼感受嗎？旅行當中，吃對東西不僅是對自己讓自己舒服，也是友善坐在你附近的人。Matafornetwork網站整理了，上機前、機艙內、下機後旅客該怎麼吃的原則。

上機前
避免吃會脹氣的食物，像是豆類、花椰菜、豌豆、李子、橘子、杏仁、果乾(葡萄乾或李子)，成人的話對於也盡可能在飛行前避免牛奶、冰淇淋、起司、奶油等等。果汁方面，最好避免蘋果汁，因為你面含有一種難以消化的山梨糖醇，其次，碳酸飲料也應該避免。
▲飛機餐。（示意圖／達志影像）
▲飛機餐。（示意圖／達志影像）

飛行中間
很多研究顯示，機上的微波食品，因為加熱的方法，可能會讓對人體有害的化學物質滲透到食物裡，特別像是熱量高的食物，像是肉類和起司。專家建議最好「自己帶食物上機」。大部分的安檢都可以讓固狀的食物通關，但是像是果醬類的還是有限制。帶的東西最好是輕食類、素食或是一些堅果。

下機
事先想好下機要去哪裡吃飯，因為你搭了很久的飛機，可能已經又累又餓。而且當你事先查好地點的時候，你還可以先知道這個地方的評價，食物是否健康、乾淨等等。盡量避免下午茶去喝咖啡，這樣有助於你調整時差，多吃一點含纖維的食物以及新鮮的水果。

關鍵字： 旅遊新知

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