北市15米高「加羅林魚木」滿開！平日人潮曝　公館、仁愛圓環都有

▲高達15公尺的「台電加羅林魚木」位於溫州公園旁，即便平日也吸引眾多賞景人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

高達15公尺的「加羅林魚木」在北市現蹤，引來眾多拍照人潮。位在溫州街的「台電加羅林魚木」已滿開，黃中帶白的花朵佈滿枝條，蔚為一幅壯麗風景；而仁愛圓環也能見其倩影，為都市點綴溫潤色彩。

北市公館溫州公園旁，一棵「加羅林魚木」特別吸睛，每年四、五月進入盛花期，高約5層樓的樹幹直逼天際，花朵開得茂密，在Google上搜尋「台電加羅林魚木」就能找到，若想一窺她巍峨之美，從台電大樓捷運站步行5分鐘即達，交通易達性也讓巷弄平日擠滿拍照、賞花人潮。

▲台電加羅林魚木以不開挖方式設置賞花空間及露天涼椅，更進一步擴大美化周邊。（圖／記者彭懷玉攝）

據聞，「台電加羅林魚木」是約40年前台電員工誤把珍貴魚木當成菩提樹偶然種下，想不到意外成為現今特色風景，目前為北市受保護樹木，近年台電也配合北市景觀營造出開放場域，以不開挖方式設置賞花空間及露天涼椅，更進一步擴大美化周邊，打造較為寬敞的賞花空間。

▲民國96年在仁愛路及敦化南路交叉口種植加羅林魚木，如今小樹已長成參天大樹。（圖／公園處提供）



另外，北市東區仁愛圓環也能見其蹤跡。公園處表示，民國96年在仁愛路及敦化南路交叉口種植加羅林魚木，以加強景觀印象，如今小樹已長成參天大樹，更在春末開展出黃白色花朵，繁花簇擁的景緻，為城市增添浪漫氛圍。

▲台北仁愛圓環也有加羅林魚木妝點街景。（圖／公園處提供）



公園處園藝工程隊隊長楊國瑜表示，加羅林魚木屬於山柑科魚木屬植物，原產於印度、東南亞及南太平洋島嶼等地區，1930年代台灣引進並種植於台北植物園內，加羅林魚木仍作為觀賞樹使用，每年四月進入花期，想親見盛況不妨把握機會。