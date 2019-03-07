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埃及開羅獲選全球旅遊CP值最高城市

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▲▼遊埃及被騙。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）
▲埃及開羅旅遊在一項調查中被認為是全球最便宜地方（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

文／麗塔

埃及首都開羅在一項調查中被認為是全世界最便宜的旅遊地，雖然對於台灣人，稍微有點距離，但是該調查中指出其食物、飲料、交通、住宿、及門票等等，物價其實不會太高。

孤獨星球網站整理了由lastminutes.com網站所做的調查，開羅在全球旅遊中，CP值被認為最高，旅客在花費上面可以最省錢，在娛樂方面的費用，也僅次於菲律賓的馬尼拉。事實上，開羅在2017年就被報導指出是成長相當快速的城市，相較於前一年幾乎成長了55%。無論是金字塔、市集、博物館很多都是24小時開放，所以對旅客來說，其實是非常方便的。而且在金字塔附近也有新機場開幕，交通方面十分便利。
▲▼遊埃及被騙。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）
▲埃及旅遊消費便宜，但要小心被騙。（圖／漂流日記-Stacy travelling addict提供）

孤獨星球網站特別指出埃及南部的尼羅河河谷是2019值得一去的景點。其他CP值名列前五名的城市還包括墨西哥城、地中海城市安塔利亞、布宜諾斯艾利斯、孟買。

而另一方面，最貴的城市前五名包括拉斯維加斯、多倫多、雷克雅維克、聖彼得堡、紐約等等

關鍵字： 埃及旅遊 開羅 亞洲旅遊

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