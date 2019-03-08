藝術結合新媒體　巴黎光之博物館讓旅客「走進」梵谷經典

點評：到巴黎別錯過

▲法國光之博物館展出梵谷名作。（圖／atelier-lumieres）

文／麗塔

科技發展帶動策展方式改變，讓大家可以以更多樣的方式進行感官體驗。過去大家欣賞畫作只能跟很多人擠在水洩不通的展覽室之中，而且只能用眼睛看，現在已經被大大顛覆了！

巴黎光之博物館(Atelier des Lumières)在2018年以古斯塔夫克林姆沉浸式展覽引來全球注目後，2019再將梵谷經典之作以同樣方式展出。根據英國衛報，民眾將可以在本次展出中欣賞到我們熟悉的梵谷作品，像是〈星夜〉、〈向日葵〉、〈在亞爾的臥室〉等等，從早期的畫作到中晚期成熟的作品，大約有2000幅，都可以在這個展覽中看到。

▲法國光之博物館展出梵谷名作星夜。（圖／atelier-lumieres）

透過光影，總共利用140台投影機將原本的畫作打在牆面上，並且搭配音樂。這是光之博物館所致力的經典畫作以新媒體來再現，旅客可以跳脫原本的視覺，重新透過10公尺的牆面來體驗走進畫中的感覺。除了梵谷的作品之外，光之博物館同時也正展出日本的浮世繪。

巴黎光之博物館Van Gogh，Starry Night

地址： Atelier des Lumières, 38 Rue Saint-Maur, 75011 Paris

日期： 2019年2月22日～12月31日

官方網址：https://www.atelier-lumieres.com/