常見的8個不是很實用的「旅遊建議」

▲出國旅遊該省的還是要省（圖／翻攝自pixabay）

文／麗塔

越來越多的旅遊達人在網路上面分享經驗，指導其他的人行前準備，但是這之中有那些事值得採用的，就見仁見智了。旅客必須根據自己的狀況判斷，如果不適用的，應試模仿別人只會帶來旅遊的痛苦感。Smarter Travel網站整理了10個常見的不實用旅遊建議，旅客可以自己斟酌是否值得參考。

1. 旅遊不要怕花錢，因為經驗最重要

其實，很多達人都覺得難得出國一次，應該要花的就花。事實上這麼說也沒有什麼錯，但是如果旅客最後因為這個說法從買機票開始就沒有比價，那麼真的會多花很多冤枉錢，特別像是有些博物館甚至可以免費參觀。

2. 避免到人多的景點

其實有些景點就是無論什麼時間點去，人就是那麼多，如巴黎艾菲爾鐵塔。當然你還是可以上網看哪些時間旅客數稍微少一點點，但是直接略過不去是非常可惜的；或是旅客可以先上網訂小團體的導覽，雖然可能還是會很擁擠，但是至少，你不是走馬看花。



▲巴黎艾菲爾鐵塔有來自各國旅客（圖／達志影像／美聯社）

3. 住宿可以不用事先訂齊

除非你是可以接受住房品質落差很大的旅客，否則最好不要這麼做。住宿的部分建議還是事先訂好。

4. 景點趕場

很多人無法接受任何一個景點的缺漏，以至於每個景點都只有停留幾十分鐘，就一直趕場。建議旅客先列出必去的幾個點，以及次要的，因為不是真的每個點都得踩。

5. 團體行動

很多人喜歡規劃家族以及大型的朋友團出國，可是這當中，有非常多人最後覺得放假根本沒有在放鬆、反而壓力超大。因為越是多人的團體，每個人的旅遊習慣、要求都不同，很多時間就變得拿來在溝通。旅伴最好是盡量少一點。

6. 住在市郊省住宿費

這樣的結果可能最後是你每天花很多時間通勤到市中心的景點，換算下來真的沒有比較省。

7. 與陌生人保持距離

事實上很多當地人都可以給旅客很多好的建議，特別是民宿老闆，所以雖然該有的戒心不能鬆懈，但是不是每個人都那麼危險。



▲搭機出國旅遊（圖／pixabay）

8. 訂最便宜的機票

一分錢一分貨，最便宜的機票通常出發跟抵達的時間最差，有時候航廈還會被安排在最邊緣的地方，你必須還要搭接駁車才有辦法進入入境大廳，其實很浪費時間。