添好運吃到飽三度延長「到5月底」　5／12再增台中麗寶店

▲添好運吃到飽延長到5月底。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運吃到飽活動三度延長，上周五官方再宣布點心放題活動開放新一輪時間，從5月2日至5月29日，除了原本的4家分店，5月12日起新增台中麗寶店，用餐時間100分鐘，每人餐費699元。

只提供單點的添好運，今年2月推出「點心放題」受到好評，活動時間不斷延長，上周五業者三度宣布延長，從5月2日至5月29日還有點心放題活動，除了天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、高雄富民店外，5月12日起再新增台中麗寶店。

▲添好運「點心放題」菜單，點圖可放大。（圖／取自添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書）

提供港點吃到飽的時段部分，天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、台中麗寶店（5/12開始）都是平日14:00至17:00，每日上限40位，每人餐費699元，僅提供線上預約。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40。

目前除了高雄富民店還有許多日期可預訂，其他4家分店的吃到飽時段幾乎都被訂滿，讓許多網友直呼「太扯了吧」、「完全訂不到」，還有人說「所以這是在教我們，往後一個月的能訂都先訂起來，以備隨時延長嗎」。

▲小福利用餐有3種方案自由選，火鍋吃到飽最低700元有找。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，小福利麻辣鍋日前公告，4月23日起調整餐期與價格，平日全時段有698元的經典澎湃、898元的頂級和牛兩種方案可選，假日全時段有898元的頂級和牛、豪華海陸兩種方案任選，下午餐則是多一個698元的經典澎湃方案，相較於原本平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日998元，如果選擇最低方案，民眾等於省下100元至200元。

▲自助餐檯上還有多種熟食吃到飽。（圖／饗賓餐旅提供）

經典澎湃、頂級和牛、豪華海陸3種方案都能享用自助吧，從壽司、炸物、熱食、甜點到冰淇淋都能吃到飽，最大的差別在於無限供應的肉品與海鮮，頂級和牛比經典澎湃多了澳洲和牛、澳洲安格斯黑牛、野生草蝦、東石鮮蚵，豪華海陸則又多了美國無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、天使紅蝦、小卷。此外，每個餐價都能用268元加購「極選活凍岩龍蝦」1隻。

