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鳥苑xAKAME雙主廚聯手　全新麵吧「Glou Suru」台中西區開幕

▲全新麵吧品牌「Glou Suru」即日起正式開幕。（圖／業者提供）

▲台中全新麵吧品牌「Glou Suru」即日起正式開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台中預約困難燒鳥餐廳「鳥苑Torien Yakitori」主廚湯仲鴻與南台灣最難訂位餐廳「AKAME」主廚彭天恩跨界聯手，在台中打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧「Glou Suru」，即日起開幕營業。

▲Glou Suru 餐廳環境照。（圖／業者提供，以下同）

鳥苑主廚湯仲鴻與AKAME主廚彭天恩自8年前結緣於「野臺繫」活動，並陸續合作多場餐會，兩人皆長期處於高端餐飲現場，也讓他們開始思考，能否打造一個更貼近日常的場域，解放形式，就像走進一間麵店般自在輕鬆，於是在台中打造一間不設框架、不談Pairing、一人友善的麵吧「Glou Suru」。

▲鳥苑xAKAME雙主廚跨界聯手　全新麵吧品牌「Glou Suru」台中西區開幕。（圖／業者提供）

▲赤味噌鴨白湯拉麵。

湯仲鴻與彭天恩以「自己喜歡的味道」為出發，在「Glou Suru」創造風格自由的麵食與下酒菜，並邀請南投「千秋陶坊」創辦人林永勝研製專用麵碗，首波與台南「立成拉麵」合作，以嚼感十足、易吸附湯汁的麵體打造出「赤味噌鴨白湯拉麵」、「蒜油蝦拌麵」、「山海菜鴨湯辣椒麵」3款麵食，以及8款下酒菜。

▲鳥苑xAKAME雙主廚跨界聯手　全新麵吧品牌「Glou Suru」台中西區開幕。（圖／業者提供）

▲山海菜鴨湯辣椒麵。

由湯仲鴻發想的「赤味噌鴨白湯拉麵」，捨去雞骨熬湯的傳統，改以鴨架慢熬10小時搭配特調赤味噌，配上自製煙燻櫻桃鴨叉燒、特製溏心蛋，每一口都能感受湯、麵、油脂香氣交融的豐富層次。彭天恩設計的「山海菜鴨湯辣椒麵」，靈感來自AKAME的野菜料理，野菜與海藻共譜自然鮮味，佐上特製小米雞心辣椒與滑嫩水波蛋，在溫潤鴨湯中激盪出細膩辛香。

▲鳥苑xAKAME雙主廚跨界聯手　全新麵吧品牌「Glou Suru」台中西區開幕。（圖／業者提供）

▲綜合沙拉佐山羊Salami。

▲鳥苑xAKAME雙主廚跨界聯手　全新麵吧品牌「Glou Suru」台中西區開幕。（圖／業者提供）

▲香料七味雞肉。

除了麵食，「Glou Suru」保留兩人餐廳的核心精神與食材特色，融入直火、街頭感、歐式冷盤手法，推出7款前菜與1款限定料理。「綜合沙拉佐山羊Salami」是用AKAME熟成1年的黑山羊Salami火腿，搭配Lab Man Mano慢慢弄熟成瑞可塔起司，炭火直烤的「炙烤櫛瓜」佐上AKAME招牌樹豆味噌與辣椒醬。其他還有走新日式Fusion Style的「炸雞與柚子松露蛋黃醬」、以7種新鮮香料調製沾醬的「香料七味雞肉」。

除了料理形式自由，「Glou Suru」酒單由台中人氣酒吧「好吧 Goût Bar」主理人張佳益操刀設計，酒名簡單稱為「Glou No.1」、「Glou No.2」、「Glou No.3」，象徵喝酒時自然流露的咕嚕聲，不需費心思考哪款酒配哪道料理，只管順著當下的心情與味覺選擇。

▲九華樓插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

另外，看好台中餐飲市場，華泰飯店集團旗下40年的粵菜餐廳品牌「九華樓」正式插旗台中，明天正式開幕，除了招牌「華泰片皮鴨」外，還提供經典粵菜、跨菜系料理，同時也與台北春大直店同步推出多款新菜，其中包括夏季限定的「八寶冬瓜盅」。

▲台中朝富店延續了台北春大直店「侘寂」風格的美學語彙。（圖／九華樓提供）

台中朝富店延續了台北春大直店「侘寂」風格的美學語彙，整體空間以「純粹的九華味」為設計主軸，呈現內斂、沉靜的東方美學，象徵賓客從喧囂城市，走入一個靜謐且沉潛的內在空間。

九華樓以「粵式片皮鴨、道地粵菜」聞名，是台北指標性的粵菜餐廳，招牌「華泰片皮鴨」選用重達3.5公斤的宜蘭北京種鴨，以明爐烘烤約40~50分鐘，出爐前緩緩將油均勻淋上全鴨，使其通透油亮。烤鴨搭配麵餅、甜醬、蔥段、甜薑片，入口不僅充滿小麥香氣，更與酥脆鴨皮的口感相輔相成，而內裡的甜薑，更是九華樓獨家配菜。此外，還可以搭配跳跳糖吃法，增添驚喜口感。

關鍵字： 美食雲 鳥苑 AKAME Glou Suru

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