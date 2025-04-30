手搖飲「國際珍奶日」推買1送1　還有珍珠免費加

▲今為國際珍奶日，8家手搖飲祭出限時優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶今（30）日國際珍奶日，各大手搖飲品牌祭出限定優惠，不僅有珍珠奶茶買1送1、第2杯半價等，還有免費加料好康，珍奶控小確幸一次收。

●鶴茶樓

鶴茶樓今天推「2大飲品買1送1」，優惠飲品包括「復刻波霸奶茶」、「綺夢珍珠那堤」可享同品項中杯買1送1，須在你訂平台領券使用，每人限領1次各1張，誠品480店不適用此優惠。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶則有「免費加料」珍奶節限定優惠，只要持任一可不可聯名環保杯且憑「珍奶日電子禮物券」至門市消費任一飲品即可享白玉、水玉任選免費加，輕纖穀奈茶、穀奈冷露、穀奈歐蕾、旺情水、旺春風、金蜜歐蕾、熟成歐蕾不適用加料；禮物券須至會員中心的點數兌換珍奶日限定禮物券，並點選數量進行兌換，每人不限兌換次數。

●老賴茶棧

老賴茶棧全門市今天推「珍珠奶茶第2杯半價」優惠，每人不限購，各門市數量有限、售完為止。

●CoCo

CoCo今祭出「經典珍珠奶茶2杯66元」，換算下來單杯大杯珍奶只要33元，且開放糖度、冷熱任選，門市、都可訂線上平台皆可享優惠，每人不限購買組數。

▲珍煮丹推珍奶第2杯6折、珍珠免費加。（圖／珍煮丹提供）

●再睡5分鐘

再睡5分鐘舉行「免費加料」活動，凡於門市購買飲品即可免費加「粉條」1份，數量有限、售完為止。提醒加料活動不適用於「牛肉麵奶蓋」、「好濃純鮮乳」、「暖暖喝熱飲」系列飲品，部分加盟門市也不提供優惠。

●翰林茶館

翰林茶館即日起至5月2日祭出「原創珍珠奶茶系列第2杯半價」優惠，有黑珍珠奶茶、白珍珠奶茶、熊貓珍奶，限同品項外帶特大杯，提醒國宴珍奶除外，4月30日起至5月2日限時開跑。飲品首推熊貓珍奶，一杯就能喝到Q彈黑珍珠+白珍珠搭配獨家奶茶，雙重珍珠更添豐富咀嚼口感。

●康青龍

康青龍即日起至5月9日推「珍珠鮮奶茶第2杯6折」，須透過龍來訂線上點餐平台領券，優惠券數量有限，領完為止。

●珍煮丹

珍煮丹即日起至5月9日祭出2大珍奶節優惠，包括「珍珠奶茶第2杯6折（中杯、大杯皆適用；每人可領2張）」、「珍珠配料免費加（每人可領1張）」，須在你訂平台領券使用，不限自取或外送，提醒2優惠不可並用、漢神巨蛋店不適用此優惠。