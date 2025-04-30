明年滑雪卡位要快！星宇航空攜手星野集團重磅升級　北海道、仙台雙線開賣一次滿足

▲「星星相遇」好評再加碼！星宇航空攜手星野集團，滑雪行程升級回歸。（圖／星宇航空提供，以下同）

旅遊中心／綜合報導

每年冬天，日本雪場總吸引無數台灣旅人前往體驗樂趣，滑雪儼然成為冬季旅遊的主旋律，對滑雪迷來說，更是期待在粉雪中一路滑到底的恣意快感。今年這股雪地熱潮來得早，星宇航空與日本高端度假品牌星野集團，繼去年首度推出的「滑雪專機」大受好評，搶訂一空後，再度聯手推出升級版的「星星相遇滑雪專案」，同步開賣北海道與仙台兩條經典滑雪路線，從航班、住宿到雪地體驗全包，只等旅人出發！

台灣旅客瘋滑雪的熱情一年比一年高，星宇航空與星野集團延續去年合作掀起的搶訂熱潮，今年再為旅人獻上五天四夜，結合高品質住宿、奢華與純白雪景的夢幻冬日假期，獲得熱烈迴響的北海道行程，此次重磅升級，原僅一梯的TOMAMU滑雪專機擴增為兩梯，預計於2026年1月6日與3月16日出發，每梯限量200席，再推出高人氣東北線的仙台磐梯山滑雪行程，將於2026年1月4日與1月18日兩梯次出發，每梯僅開放30席，主打靜謐與質感兼具的小團雪地旅遊。

▲北海道TOMAMU度假村滑雪場以細緻粉雪與29條變化豐富的滑道著稱。

雪質控選這站 壯闊雪景與豪華設施一次滿足

北海道TOMAMU度假村對於滑雪愛好者來說幾乎無需多做介紹，度假村坐擁壯闊山景與極佳雪況，滑雪場擁有29條變化豐富的雪道，從初學者到進階滑雪好手，都能找到最適合自己挑戰的理想滑道，享受雪國勝地特有的頂級細緻粉雪，是每年滑雪季必訪的熱門名單之一。

這次行程安排十分豐富，包含直飛聯名專機、專車接送、每日早餐、三日滑雪吊椅券與免費裝備租借，並加碼贈送JPY5,500元晚餐券與愛絲冰城體驗券。明年更將持續於冰城內設置星宇航空專屬打卡驚喜冰雕，為旅程增添一抹夢幻雪國風景。去年錯失訂位機會的人，此次名額一定要把握。

▲北海道TOMAMU度假村冰城內持續設置星宇航空專屬打卡驚喜冰雕。

▲仙台磐梯山溫泉飯店行程走的是質感小團路線。

療癒首選仙台磐梯山溫泉飯店 小團靜謐體驗東北冬日風情

如果想避開觀光人潮，沉浸於更純粹的雪地時光，仙台磐梯山溫泉滑雪行程是不容錯過的選擇。被群山雪景擁抱的磐梯山溫泉飯店，滑雪場地形多樣，33條充滿個性的雪道，從初學者專區到追求刺激挑戰的長雪道、急斜坡、進階跳台與技巧牆面，一應俱全，滿足不同程度滑雪需求。滑雪之後，回到飯店來場舒適的泡湯時光，滲透身心，為疲態的身體注入活力。

行程內容涵蓋每日早晚餐、三日滑雪吊椅券與免費裝備租借，並安排一日文化小旅行，滑雪之餘也不忘來點在地體驗，深入感受獨特的會津魅力。此外，報名旅客可獲贈實用滑雪三件組，包括毛帽、風鏡與手套，貼心備妥雪地冒險所需裝備。

▲仙台磐梯山溫泉飯店行程涵蓋每日早晚餐。

雪地名額不等人 席次有限、預約從速

星宇航空與星野集團這次特別擴增北海道行程席次，但仍是限量開放，仙台的名額更是稀少，想要在2026年冬天真正地享受到一場完美的雪地度假，現在正是提早卡位的最好時機！北海道TOMAMU滑雪專機行程每人NTD59,800起，仙台磐梯山溫泉飯店行程每人NTD62,800起，兩條行程均提供雙重早鳥優惠，即日起至6月30日前預訂，第二人立折TWD3,000，搭配玉山星宇航空聯名卡付款，再享每卡折抵TWD2,000，兩項優惠可合併使用。

無論你是重度雪友，還是想嘗試人生第一趟滑雪之旅，這次的北海道與仙台行程都能對應不同需求，建議有意參加的旅客儘早規劃，即日起開放預訂，詳情請上活動網頁查詢：https://starlux.link/5xrz2l，掌握夢幻雪地假期的第一手機會。

升級版「星星相遇滑雪專案」

北海道2026/1/6、2026/3/16；仙台2026/1/4、2026/1/18

北海道行程 星野TOMAMU度假村 五天四夜NTD59,800起

東北行程 星野集團 磐梯山溫泉飯店 五天四夜NTD62,800起

精彩啟程介紹：https://starlux.link/5xrz2l