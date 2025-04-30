4人同行媽媽免費吃　高雄五星Buffet母親節優惠連推1個月

▲貳陸日全食。（圖／取自貳陸日全食臉書）

記者黃士原／台北報導

謝謝媽媽，高雄承億酒店祭出全館餐飲優惠，其中Buffet餐廳「貳陸日全食」5月整個月，只要4人同行、媽媽可免費吃，不管是小家庭或三代同堂都能一站滿足。

承億酒店推出母親節全館餐飲優惠，位於26樓的「貳陸日全食」全日餐廳，提供各式無國界美食，主打頂級美國牛、燒烤豬肋排、澳洲和牛、松葉蟹腳、旭蟹、白蝦、九孔鮑，以及多樣當日新鮮生菜，5月只要母親同行（3人以下）全單85折，4人同行媽媽直接免費吃。

▲Papillon中央吧台區如枝葉灑落，明亮且寬敞。（圖／Papillon提供）

同在26樓的「Papillon」法式星級餐廳，則於5月8日至5月11日限定販售母親節春季特別菜單，每人3680元。坐擁高空亞灣區景致的「BAR KAO」泰式餐酒館，點選4人分享餐，即贈泰式料理9折券；「五十座懷石日本料理」在5月3日、5月4日、5月9日、5月10日及5月11日推出母親節限定套餐，每份2880元、3880元；主打新鮮昆布湯頭，提供帝王蟹、龍蝦、干貝、日本A5和牛等頂級食材的「両鍋極上鍋物」，5月1日至5月11日開賣母親節限定套餐，波士頓龍蝦套餐1680元、海陸龍虎斑套餐1520元。

▲出示繳稅通知單現折300元，敘日全日餐廳用餐現折300元。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，再過幾天就是5月天，同時也是報稅季，南港Buffet餐廳「敘日」要幫大家省荷包，5月1日至5月31日平假日午餐、晚餐時段，只要持今年度繳稅通知單或任一繳費單，每人餐費現折300元，最多8人同享優惠，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日午餐，無法使用。