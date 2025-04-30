最新「大阪車站酒店」開箱！住進雲上客房　270度景觀餐廳吃早餐

▲於2024年開幕的大阪車站酒店・傲途格精選（THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection）。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

大阪梅田車站西側的梅北地區近年積極開發，更吸引多間國際奢華酒店進駐。其中「大阪車站酒店・傲途格精選（THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection）」（以下簡稱大阪車站酒店）不僅下樓就是車站、百貨，更融入鐵道文化特色，可說是鐵道迷到大阪必住的奢華酒店，《ETtoday新聞雲》實際開箱，一覽其中魅力。

▲▼大阪車站酒店與百貨商場「KITTE大阪」都位於「JP TOWER 大阪」大樓內。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1・下樓即是車站、百貨 購物、用餐、出遊都方便

大阪車站酒店於2024年7月開幕，也是萬豪酒店集團旗下「傲途格精選」品牌首次進駐大阪，地點位於與JR大阪站西口相鄰的「JP TOWER 大阪」大樓內，從西口出站走路1分鐘即達。

酒店樓下是2024年7月與酒店同時開幕的百貨「KITTE 大阪」，買得到來自全日本都道府縣的特色物產，通過天橋步行前往鄰近的LUCUA、LUCUA 1100、GRAND FRONT大阪、Yodobashi等百貨購物也只要5分鐘就能到。

▲通往酒店大廳的梯廳設置雕刻昔日大阪地圖的藝術品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲牆面掛有曾使用過的舊車牌，部份為複製品。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2・舊大阪車站原址重生成奢華酒店 必看鐵道元素細節設計

大阪車站酒店所在的位置，是最初大阪車站所在地，從一樓入口、走廊、天花板燈飾、大廳到客房，每一處都融入舊時車站記憶與歷史元素。

▲通往酒店大廳的長廊，可看到紅磚牆面，呼應最初大阪車站的紅磚建築。（圖／記者蔡玟君攝）

例如藉由酒店正門的磚紅色自動門、通往酒店大廳的長廊以法、英式手法鋪設的紅磚牆、櫃檯大廳旁的紅磚柱，呼應最初設計成紅磚式西洋建築的大阪車站。

▲懸掛於酒店一樓入口處後方的金屬數字牌藝術牆，與最初大阪車站啟用的1874年呼應，同時紀念在車站啟用後150周年，以奢華酒店樣貌重生。（圖／記者蔡玟君攝）

而穿過一樓正門，懸掛於眼前牆面上的金屬數字牌裝置藝術，以「1874」呼應最初大阪車站啟用的1874年，若近距離細看，可看到部分數字牌有打洞穿孔痕跡，顯示為過去曾實際使用在列車上，該設計也同時代表在滿150周年時，大阪車站以「大阪車站酒店・傲途格精選」方式重生。

▲酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼以舊枕木與其他木材製作的藝術裝置，裡面隱藏代表過去不同車站的剪票圖案。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3・鐵道與藝術結合的大廳

位於29樓酒店大廳，則將藝術與鐵道文化結合，讓旅人更沉浸式感受這間酒店的設計魅力。如矗立於大廳一隅的球體裝置藝術，是以過去曾用來鋪設在鐵道上的舊枕木，加上材質相近的木頭製作而成，若靠近細看，球體中隱含不同造型的特殊圖案，則代表過去不同車站的剪票造型設計。

▲大廳櫃檯旁的「THE STATION SQUARE」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特色掛鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

而櫃檯旁的「THE STATION SQUARE」設計靈感來自於車站的候車室，原本的候車風景現在變成高空景觀；後方的「Water Station」則代表過去在車站會提供傳統的飲水機與紙杯，讓來往旅客飲水，除了復刻這項體驗，更有扭蛋機販售各種大阪發車的特急列車Logo徽章，是只有在這裡才有的獨家商品。

高懸於牆面的動畫時鐘，以兩位象徵24小時輪班打掃的車站人員為設計靈感，邊打掃、邊巧妙將垃圾堆成時針與分針，顯示當下時間。

▲▼酒店獨家的隱藏版AR體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4・鐵道迷不可錯過的「隱藏版AR體驗」

除了透過藝術呈現鐵道文化，大阪車站酒店更加入隱藏版AR體驗。辦理入住時，酒店人員會提供一張「穿越時空的鐵道之旅」小卡，在酒店大廳球型藝術品旁的紅磚柱，以及每一層樓的客房區走廊，都可看到一幅幅仿列車快速駛過的模糊窗景畫作，拿出手機掃描小卡的QRcode，接著將手機對準柱子或畫作，就可顯示曾經的大阪車站樣貌，或是JR西日本鐵道路線會行經的縣市、景點今昔樣貌。

▲房號門牌設計參考過去車站人員晚上互相聯絡時使用的信號燈為圖案意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼酒店客房。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5・雲之上住宿體驗 俯瞰最精華的都會夜景

大阪車站酒店共有418間客房，分佈於30樓至38樓，提供旅客彷彿入住雲之上的住宿體驗。每間客房均有大面落地窗景，腳下就是大阪車站，遠眺即是最精華都會風光。

▲▼備品包裝盒組起來是一幅畫作，每一個包裝盒上都介紹不同車站過去代表的剪票造型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲客房俯瞰的大阪夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

客房設計則加入鐵道與大阪有「天下的廚房」美稱的元素，如每一樣備品包裝外盒都印上不同車站的剪票造型圖案與介紹，而將所有備品拼起來，又是一幅精美畫作。

▲▼迎賓茶點與迷你吧飲品均能免費享用，也加入代表大阪美食魅力元素。（圖／記者蔡玟君攝）

桌上的迎賓茶點則提供大阪老店神宗的「飲むだし」，展現大阪獨特的出汁文化；還有大阪堺市つぼ市製茶的煎茶「利休の詩（うた）」和原創調配的紅茶，冰箱內的迷你吧可以免費享用，其中包括酒店與大阪交野市傳承近200年的大門酒造合作製作的獨家純米大吟釀「ええじかん」，以關西方言「美好時光」隱含祝福旅人度過美好時光的寓意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼大阪車站酒店傲途格精選最頂級客房，僅接受電話預訂。（圖／記者蔡玟君攝）

而記者也實際走進酒店最頂級的隱藏版套房，業者表示，該套房僅開放電話預訂，客房配置有客廳、附廚房的餐廳、客房、浴室，無論哪一處空間，皆可180度飽覽大阪都會風光，看著腳下流經建築叢林間的河川，更能親眼看到「水都大阪」的樣貌。

▲▼鐵道餐車意象設計的全日餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6・餐車造型全日餐廳 享270度窗景、魚子醬吃到飽

酒店內的全日餐廳「THE-MOMENT GRILL&DINING」則以餐車意象設計，多選用大阪、關西地區食材製作餐點，如早餐提供單點制主餐，包括牛肉烏龍麵、松露歐姆蛋等選擇，以及每日現做麵包、時令水果、現做握壽司、甜點等無限享用。

▲臨窗座位享270度窗景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲晚餐更提供魚子醬吃到飽。（圖／記者蔡玟君攝）

全日餐廳亦提供下午茶與晚餐服務，晚餐時段更提供魚子醬吃到飽服務；餐廳也擁有酒店最美窗景，臨窗處的座位可270度飽覽大阪日夜景色，也成為人氣用餐去處。

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