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美式露營車駛入新竹內灣　享受舒適頂級的野外求生

點評：這種露營車真的超級方便！
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▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

非常適合親子共遊的露營體驗

記者簡仲豪／綜合報導（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

近期有一個新竹內灣老街附近的美式露營風格的露營區在網路討論聲量極高，不但是北台灣第一個使用美式露營拖吊車提供露營體驗的營區，營區內還有湯屋可以提供泡湯服務，非常特別。部落客「虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記」在社團「旅遊超爽的！」中要帶大家一同前往超舒適露營區，體驗美式風格的野外求生！

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）
▲最新開放的桐花主題露營車

在台灣，露營有非常多的形式以及合法營區可以選擇，而新竹內灣老街旁的「威尼斯溫泉露營地」屬於較多人能接受的免搭棚類型，營區內有整排的美式露營車可以入住，露營車內不但有床和棉被可以使用，還有簡易的小小廚房可以主菜，就算是雨天前往也一點都不麻煩，夏天可以玩水，冬天可以泡湯，是一年四季都可以前往體驗露營生活的超便利景點！

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

露營也可以睡這樣的床鋪

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

簡易的廚房吧檯

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

露營車上也有淋浴設備

其中，大家最愛的泡湯是到這個營區一定要來體驗看看的，許多露營的遊客更是每晚來泡順便洗澡，在寒冷的冬季，可以在湯屋裡泡澡，絕對是露營的一大享受，但湯屋是需要另外付費的，遊客一定要抓好泡湯時機前往，否則泡完湯洗完澡又弄髒身體，要再進去泡澡可要再次收費的！

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）
營區內的泡湯屋

營區內有兩座溜滑梯和當鞦韆可以讓小朋友使用玩耍，還有一大片的草皮和池塘，非常適合親子共遊，享受一家人的歡樂時光！

▲▼威尼斯露營區。（圖／虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記提供）

營區內有一大片草皮綠地可以遊戲

威尼斯溫泉露營地
地址：31243新竹縣橫山鄉內灣33號
電話：0966 529 066

關鍵字： 露營旅遊 新竹旅遊 威尼斯溫泉露營地 親子旅遊 虎虎龍龍和珍太妃 親子生活旅遊札記

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