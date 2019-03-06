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千萬不能告訴別人　梧棲夜市佛心地瓜球一顆只要一元！

點評：一顆一元的地瓜球應該找不到了吧！
ETtoday餓勢力

▲▼台中梧棲夜市地瓜球。（圖／關關提供）

金黃酥脆的地瓜球是許多人逛夜市的必吃餐點

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／跟著關關看世界提供，請勿任意翻攝以免侵權）

近年來由於原物料價格大幅提升，許多餐飲業也將此效應反應在售價上，消費者也對於許多消費開始處處小心，但部落客「跟著關關看世界」在社團「旅遊超爽的！」裡偷偷告訴大家一間位於「梧棲夜市」的超佛心地瓜球，一粒只要超佛心的一元！走過路過千萬不能錯過！

▲▼台中梧棲夜市地瓜球。（圖／關關提供）
一顆只要一塊錢！

地瓜球是許多人逛夜市或逛街時，解饞最好的幫手，將地瓜打成泥狀，並捏出一粒粒金黃色的塊狀下去油炸，完成後表皮金黃酥脆，一口咬下地瓜香瞬間爆發出來，常常讓人一顆接著一顆停不下來，台灣各地也有許多知名的地瓜球攤販，梧棲夜市裡有一間地瓜球，一顆價格竟然只要破天荒的一元！吸引眾多地瓜球愛好者前往朝聖，攤販前更是時常擠滿人潮，只要花50元，就有吃不完的地瓜球！

▲▼台中梧棲夜市地瓜球。（圖／關關提供）

常常大排長龍

這佛系攤販是由夫妻共同經營，老闆常常只要熱完油，擠炸地瓜球的手就再也沒有停過，且每一次在炸新的地瓜球之前，都會將鍋內的渣渣撈掉，要讓客人吃得安心，價格雖然便宜，但地瓜球的大小完全沒有縮水！

▲▼台中梧棲夜市地瓜球。（圖／關關提供）

老闆奮力的擠壓地瓜球使其Ｑ彈

▲▼台中梧棲夜市地瓜球。（圖／關關提供）
為了衛生問題老闆每次都會把渣渣撈起來

台中梧棲夜市地瓜球
地址：台中市梧棲區文化路一段537號 （梧棲夜市/文化路運動公園旁）
營業時間：週二 和 週五 17:30～22:30

關鍵字： 台中美食 地瓜球 梧棲夜市 台灣小吃 跟著關關看世界

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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