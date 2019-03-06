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東台灣神秘鐘乳石洞穴「月洞」　大自然打造出的美景

點評：乘船進入洞穴內真的超級刺激！
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▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

▲神秘的自然景觀「月洞」

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／生活就是要慢慢吃提供，請勿任意翻攝以免侵權）

花蓮擁有許多世界級的山水美景，它的壯闊景致是國內外觀光客熱愛的城市之一，也因其依山傍海的優美環境，造就無數的熱門景點，其中，花蓮「月洞」就是一個人氣極高的鐘乳石洞穴，今天部落客「生活就是要慢慢吃」要帶大家前往這個神秘的洞穴，一探大自然為台灣打造出的夢幻美景。

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

花蓮的人氣天然景點

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

▲進入月洞遊憩區印入眼簾的就是東海岸的美景

「月洞」位於花蓮縣豐濱鄉，在石梯坪之南距港口村約1公里，是一個天然的鐘乳石洞穴。由於湖水會隨著月亮盈虧而漲落，所以稱作「月洞」，又名「月井」，洞內神祕幽暗，岩壁上到處可見倒掛在鐘乳石上面的蝙蝠群蹤跡，內有伏流、石筍、燕窩化石、魚頭化石等景觀，造型十分獨特！想進入揭開月洞的神秘面紗必須乘船進入，一艘小船約可乘坐6-8人，另會有一名解說員為大家介紹山洞內的各種天然景觀，洞穴全長約176公尺，全年溫度維持在20度左右，非常涼爽。

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

▲乘船入口

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

上船後神秘的旅途就開始了

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

成群的蝙蝠倒立在牆壁上

月洞中分為左右兩洞，左洞上常有大批蝙蝠倒立在牆上，非常特別且讓人有一種不寒而慄的緊張感，右邊洞穴較短，約40公尺，主要為觀賞鐘乳石及燕窩化石，傳說水中有許多鱸鰻，其中更有隻重達10多公斤的千年鱸鰻。整趟乘船時間大約5－10分鐘，雖然短暫但非常精彩，也因其內有不少特別傳說，讓月洞的神祕色彩濃厚，若有機會到花蓮旅遊，千萬不能錯過這大自然的鬼斧神工。

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

▲月洞內保持在20度左右相當涼爽

▲▼月洞。（圖／生活就是要慢慢吃提供）

參觀完月洞後，一旁的觀景亭可以看到美麗海景

月洞奇觀
地址：花蓮縣豐濱鄉港口村石梯坪53號
電話：03-8781022
門票：全票$100、另有優待票
開放時間：9:15-16:40

關鍵字： 花蓮旅遊 月洞 生活就是要慢慢吃 鐘乳石洞穴

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