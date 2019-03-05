春天來了！內湖碧山巖必訪粉紅櫻花交織的浪漫隧道

點評：椿寒櫻盛開在石階兩旁超美的啦！

▲盛開的椿寒櫻吸引大批遊客觀賞

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／我的旅圖中 during my journey提供，請勿任意翻攝以免侵權）

每年嚴冬過後，迎接而來的是百花齊放的春季，盛開的椿寒櫻安慰了上一個被寒風刮傷的枯枝，整條石階由櫻花勾勒成浪漫的粉色隧道，一旁的初綠嫩葉也用力地展現生命力，熱鬧的春季花宴擠滿了前來碧山巖朝聖的遊客。部落客「我的旅圖中 during my journey」在社團「旅遊超爽的！」要帶大家一同觀賞粉色的美妙步道。



▲櫻花交織在綠葉中

位於內湖碧山尖鋒的碧山巖是全臺灣最大聖王公廟，從石階步行上去才會到達，廟宇的位置可以眺望整個遼闊的大台北風景，而石階兩側種滿了「椿寒櫻」，又稱為香水櫻花，是難得有香味的櫻花品種，站在石階上就可以聞到隨風而來的淡淡清香味，翠綠的葉子襯托出「椿寒櫻」的優雅粉，茂密的櫻花交錯著深淺不一的綠葉，呈現出只有春季才能看到的熱鬧感，就像在臉畫點上腮紅般，加強視覺但又不強人所難。

▲涼亭在櫻花的點綴下更顯獨特風情

部落客建議大家拍照時可以從石階上往下拍，角度非常漂亮，粉路交織而形成的弧狀隧道，能拍出簡單卻又不單調的美感，此外，石階兩旁的花朵吸引了很多漂亮且少見的蝴蝶，在台北市內能看到這樣的景色真的非常特別！

▲站在石階上往下拍非常漂亮

觀賞完櫻花後可以繼續前往「白石湖吊橋」，由於還算是草莓季，裡頭有想當多的草莓商品，其中部落客最推薦的是同心池旁小攤車賣的車輪餅，招牌「草莓車輪餅」使用自己調製的草莓奶油加上草莓丁，酸酸甜甜的口感可是收服不少遊客的胃。

▲白石湖吊橋

▲草莓紅豆餅超級特別

碧山巖

地址：臺北市內湖區碧山路24號

電話：+886-2-27900657

開放時間：每日08:00～17:00