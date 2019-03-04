高雄有溫度的音樂Bar！必吃黑麻麻牽絲燉飯、客製夢幻調酒

點評：迷人的牽絲～～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

西西里爵士餐酒館 Sicily Jazz Bar 是高雄音樂餐廳及酒吧，也是爵士樂表演的地方，店內有一半空間擺放了鋼琴、Bass、爵士鼓、Fender Rhodes等音響設備。它的前身是經營13年的西西里鄉村料理，去年闆娘走訪紐約多間Bar後，將當地的輕鬆氛圍帶回高雄，搖身一變升級成有溫度的爵士餐酒館，讓爵士樂迷能來店裡聽著爵士音樂、喝調酒放鬆，藉由音樂讓店更有溫度，沒有繁亂的環境和吵雜感。

虎麗原先就很愛西西里的特製餐點，很開心依然能品嚐到主廚精心烹煮的中西式美味，黑麻麻醬汁花枝焗烤飯、墨西哥風味Taco餅、巨無霸酥炸拼盤等都很推薦！搭配Bartender依照喜好特調的調酒就很享受，如果只想要欣賞爵士樂或吃點美食不喝酒，無酒精的哈利波特奶油啤酒也不錯，在西西里爵士餐酒館不會讓人失望～（每週會舉行爵士樂演出，時程可參考粉絲團公告）

主廚特製餐點

▲黑麻麻醬汁花枝焗烤飯 260元

黑麻麻的醬汁花汁焗烤飯推薦起司控必點，這道主廚使用東港採買的新鮮墨汁料理，炒製過程中完整包覆米飯，口感飽滿鮮香，還有脆嫩的花枝增添咬感，加上滿滿焗烤起司多了鹹香奶味更順口。

▲黑麻麻燉飯吃完可能會讓嘴巴黑黑的，如果是熱戀情侶約會就不建議點啦～（笑）。

▲ㄅㄅStyle墨西哥風味Taco餅 320元（附薯條）

虎麗當天吃到最愛的料理也超推！Taco餅架是專門特製，放上酸酸甜甜的Taco餅就是一道美味輕食，搭配西西里爵士餐酒館的調酒很match，會忍不住全部吃光光哦～

▲Taco玉米餅皮是主廚特調比例製作，口感軟Q有嚼勁，加入生菜和切達起士醬，炸得酥脆的雞肉有先醃製提升香氣，每一口都很涮嘴！

▲薯條炸得外酥內軟，蘸點番茄醬享用比較解膩。

▲黑胡椒骰子牛肉 260元

肉控不能錯過的黑胡椒骰子牛肉十分厚實飽滿，加上濃郁黑胡椒嗆入白酒收汁，口感香辣夠味，搭配時蔬多了脆脆咬感，很適合配酒品嚐！

▲金沙中卷 250元

炸物首選是金沙中卷，虎麗自己蠻愛它的酥脆咬感和香氣。主廚嚴選較厚的中卷，酥炸完大火翻炒，再加入使用新鮮鴨蛋自製的金沙醬拌炒，吃起來鹹香微辣又涮嘴，口感扎實有嚼勁！

▲巨無霸酥炸拼盤（4人享用） 480元

店裡最有人氣的餐點就是這款巨無霸酥炸拼盤，可以四人共享品嚐，一次就能吃到薯條、洋蔥圈、起士條、鱈魚條、辣翅小腿，配幾杯調酒小酌很涮嘴。

▲闆娘特別挑選高品質食材料理，一定要試試酥脆清香的洋蔥圈，口感相當飽滿香醇！還有會牽絲的起士條超銷魂，濃郁奶香讓人吃了停不下來。

▲這個自製鱈魚條肉質比較紮實，一定要蘸點蒜頭醬品嚐，酸酸甜甜得滋味特別好吃！





▲辣翅小腿有獨特檸檬香，帶點微微辣度，肉質軟嫩細膩～

Bartender特調

來到西西里爵士餐酒館可以喝到經典的調酒，也能隨當天心情和喜好請Bartender客製特調，無論是有酒精或無酒精都能滿足想要小酌的吃貨們。喜歡欣賞Bartender製作表演建議坐在吧檯區（笑）。

▲魯千千即興特調 仙度蕊拉／哈利波特奶油啤酒(無酒精特調) 200元

調酒師會客製化即興特調，每次來都會有驚喜哦！虎麗喝的是「仙度蕊拉」，高雅的鮮紅色很迷人，這杯以紅酒為基底，喝起來充滿酸甜的滋味，加上花瓣點綴就像夢幻的花園，覺得自己此刻也是仙度蕊拉（笑），超適合男生點給女生喝的！

如果無法擁有魔法，就來一杯哈利波特奶油啤酒嚐嚐鮮，享受他最愛的飲品吧！這款使用蛋白、鮮奶油、鳳梨汁、蘋果汁、牛奶、蘇打水調製，獨家比例喝起來酸酸甜甜的，因為加了蘇打水特別爽口解膩，是虎麗愛喝的無酒精特調！

▲墨西哥女孩的成年聖誕禮物

菜單上有許多款調酒可選，這杯有著甜甜滋味，可以喝到龍舌蘭融合紅酒的滑順口感，帶點微酸就像期待長大到來的那一天～

中式年菜

家裡人數不多的小家庭很適合來這裡圍爐團圓，五菜一羹1980元，可以吃到主廚精心特製烹煮的料理，鋪上滿滿櫻花蝦的米糕飯、東坡肉、紹興酒雞都是經典必吃的菜式。

爵士樂團現場表演

西西里爵士餐酒館每週都有爵士樂演出，時程可以參考粉絲團公告，店裡還有擺放鋼琴、Bass、爵士鼓、Fender Rhodes等音響設備；目前全台餐飲只有店裡有Fender Rhodes這個古董老電鋼琴，是爵士樂錄音室必備的，價格十分昂貴，是闆娘特別透過朋友從美國訂購運回台灣。西西里可以提供場地租借或活動包場，有需求請電話洽詢哦！(電話07-5555045)

▲有機會一定要現場享受爵士樂演出，滿足那雙愛聽好音樂的耳朵～

用餐聽爵士樂的空間

用餐空間十分舒適，來這裡可以感受到輕鬆氛圍，吃著主廚特製料理，喝點調酒小酌、聽著迷人的爵士樂特別愜意！

西西里爵士餐酒館 Sicily Jazz Bar

地址：高雄市鼓山區明華路349號

營業時間：週一至週日 17:00-02:00凌晨

電話：07-5555045

西西里爵士餐酒館FB粉絲團