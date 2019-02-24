等放晴就來吹風放空！特搜「全台最美自行車道」愜意晃悠

點評：下雨天好悶...期待晴天去騎車！

▲八里左岸自行車道。（圖／IG@psman010321提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

天氣濕冷懶得出門，但接下來228連假後兩天預計會是多雲到晴的天氣，可以計畫一趟戶外單車小旅行了！《ETtoday新聞雲》特搜全台熱門4處自行車道，沿途還可欣賞綠意或河岸美景，環保又健身，一舉數得。

▲八里左岸自行車道全長15公里，能一覽淡水河與大屯山交錯而成的山水美景。

1. 八里左岸自行車道

全長15公里的自行車道，能一覽淡水河與大屯山交錯而成的山水美景，還會經過十三行博物館、八里最熱鬧的老街等，一直騎可以到關渡大橋，累了就停下來吃個美食拍拍照，記錄眼前風景。

地址：新北市八里區





▲新竹17公里海岸線相當熱門。（圖／IG@gavenchou提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲新竹17公里海岸線去年11月起全線點燈，讓夜間騎車也有不同樂趣。（圖／新竹市城市行銷處觀光工程科提供）

2. 新竹17公里海岸線

車友們一定對這條堪稱「北台灣最美單車道」不陌生，一路途經南寮漁港、看海公園、香山濕地、賞蟹步道和風情海岸等，盡覽海岸線明媚風光，超級放鬆。去年11月起更換了440盞低維管的燈具，並翻新欄杆及植栽生態復育3公里等設施，讓夜間騎車也有不同樂趣。

地址：新竹市北區海濱路173號

▲台中潭雅神綠園道S形車道擄獲眾人的心。（圖／IG@chenfu_su提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲台中潭雅神綠園道以潭子區中山路為起點，經大雅區、神岡等區，最後抵達清泉崗車道。（圖／IG@alal921提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 台中潭雅神綠園道

台中除了知名的后豐鐵馬道和東豐綠色走廊，以S形車道擄獲眾人心的「潭雅神綠園道」由神岡線鐵路改建而成，全長14公里，以潭子區中山路為起點，經大雅區、神岡等區，最後抵達終點站清泉崗車道。兩旁樹幹圍成天然帳篷，成夏天遮蔭好去處，陽光灑落時更能感受這裡的美好。

地址：台中市神岡區

▲台東關山親水公園。（圖／翻攝自花東縱谷國家風景區管理處官網）

▲台東關山環鎮自行車道全長約12公里。（圖／IG@andrea.yj提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 台東關山環鎮自行車道

環鎮自行車道起點位在關山親水公園內，全長約12公里，分親水段和親山段兩部份，從2018年起包含關山親水公園、自行車道等景點均改為免收費，好山好水的自行車道，一邊騎車一邊欣賞綠油油稻田，為眼睛和心靈做SPA，十分療癒。

地點：台東縣關山鎮