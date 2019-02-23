年後旅行甩肉去！「6大健行目的地」讓你賞美景、練腳力走出好身材



▲「6大國內外健行目的地」讓你賞美景兼練腳力，邊玩邊甩肉！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

旅遊中心／綜合報導

過年狂吃不忌口，肥肉找上身，讓不少人一開工就忙著展開瘦身計畫，除了常見的控制飲食搭配運動，其實也可以藉由「旅行」，走出健康身材！訂房網站《Booking.com》特別整理出台灣人最愛的「6大國內外健行目的地」，讓你在上山下海、欣賞美景之餘，同時練練腳力，邊玩邊甩肉！

【國內篇】

● 屏東小琉球，上山下海燃脂效果再加乘



▲在「屏東小琉球」上山下海活動筋骨，有助燃燒卡路里。（圖／記者陳崑福翻攝）



▲擁有無敵海景的「小琉球特區營地」，夜晚能躺在帳篷裡仰望星空。（圖／Booking.com提供）

「屏東小琉球」除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮點。旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形；也能前往觀海平台，感受前臨大海、後背山林的海灣美景，或是探訪美人洞和烏鬼洞，在上山下海之間，能一邊體驗多樣化的海島生態，一邊燃燒卡路里！夜晚再入住「小琉球特區營地」，則能躺在帳篷裡仰望星空，不論是全家大小相偕出遊或與三五好友相聚同樂都適合。

● 宜蘭大同鄉，綠徑森活中輕盈甩肉去



▲宜蘭大同鄉的見晴懷古步道，被譽為「全球最美小路」之一。（圖／羅東林區管理處提供）



▲富有泰雅風格的「洛卡斯B&B」，是前往森林遊樂區的中繼站。（圖／Booking.com提供）

群山環抱的大同鄉，位於宜蘭境內，其中的太平山與明池兩大國家森林遊樂區都具備豐富的植被林貌，旅客可至太平山中翠峰湖環山步道欣賞湖光山色，或是沿著「全球最美小路」之一的見晴懷古步道，釋放緊繃的身心，走向大自然健行甩肉。而富有泰雅風格的「洛卡斯B&B」，絕佳的地理位置不僅是前往森林遊樂區的中繼站，還鄰近的松羅國家步道和九寮溪自然園區，地勢平緩平易近人，一身輕裝即能輕鬆消脂，絕對是住宿的好選擇。

● 南投鹿谷，漫步森林教室打造健康身心



▲溪頭森林遊樂區，有多條各具特色的步道。（圖／南投縣政府提供）



▲「溪頭盛軒森林會館」陽台外有美麗山景，讓旅客都能徹底放鬆不受侷限。（圖／Booking.com提供）

走訪四面環山的「南投縣鹿谷鄉」，鄉內有著名的溪頭森林遊樂區，豐富的自然景觀可謂是一座活的自然教室，園區中更有多條各具特色的步道，包括可以仰望千年紅檜的「神木步道」，以及可以眺望眾山的「天文台登山步道」等，可分別給予不同程度的旅客做健行選擇。此外，園區內陳列館展示著詳盡的自然解說，是親子親近自然寓教於樂的好去處。至於住宿則可以選擇「溪頭盛軒森林會館」，步行距離即可前往溪頭森林遊樂區，陽台外還有美麗山景，讓旅客都能徹底放鬆不受侷限。

【國外篇】

● 瑞士格林德瓦，漫步最美小鎮無憂甩肉



▲瑞士「格林德瓦」，被稱為是全球最美小鎮之一。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



▲「瑞士麗城優質酒店」房間內坐擁艾格北峰和伯恩阿爾卑斯山脈的360度全景。（圖／Booking.com提供）

瑞士可謂健行愛好者的天堂，境內的「格林德瓦」不但是前往少女峰的前哨站，還因四季各能見到不同風光的明媚風景，而被稱為是全球最美小鎮之一！在此，於夏季時期可見到連綿的綠色山谷，冬季則可眺望皚皚雪峰與壯麗冰河。旅客可以選擇巴克普湖與艾格峰的入門級健行之旅，或是挑戰懸崖天空步道，登高賞景並且消耗熱量！想要坐擁艾格北峰和伯恩阿爾卑斯山脈360度全景的話，可以入住「瑞士麗城優質酒店」，窗外即是美景，還能享受室外鹽水浴池、芬蘭桑拿浴室、熱礦長廊等各式SPA設施。

● 瑞士策馬特，勇腳探訪冰川之旅



▲瑞士「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



▲下榻「博斯托特色酒店」，可從房內欣賞馬特洪峰山景。（圖／Booking.com提供）

瑞士馬特洪峰山腳下的「策馬特」，素有「冰川之城」的美稱，旅客不妨前往壯觀的阿萊奇冰川步道，來場難忘的世紀冰河之行。此外，五湖健行路線也是不容錯過的好選擇，除了欣賞夢幻湖景，還能看見雪白的山稜線，推薦給有體力、有腳力的健行客！下榻可以選擇「博斯托特色酒店」，能從房內欣賞馬特洪峰山景，溫潤的木質色調設計與奢華浴室，更提供旅客舒適與豪華的住宿體驗。

● 日本日光，林間小道健走樂活健身



▲想欣賞日光「中禪寺湖」不同角度的美，可以在湖畔邊徒步健行。（圖／記者徐文彬攝）



▲「四季彩酒店」的日式裝潢與塌塌米地板，散發出典雅的氛圍。（圖／Booking.com提供）

位於日本栃木縣的日光，距離東京僅需不到2小時的車程，是頗具盛名的度假勝地，秋季時還有壯觀的紅葉美景。其中明智平展望台視野絕佳，在此可遠眺華巖瀑布，將日光美景盡收眼底，還能步行連接至中禪寺湖，甩肉之餘享受愜意的湖畔風光。而位於日光國立公園內的戰場之原，有著獨特的高地濕原景色，平坦的道路也十分適合各種年齡層的旅客！Booking.com特別推薦「四季彩酒店」，房間內的日式裝潢與塌塌米地板，散發出典雅的氛圍，還可以浸沐在露天溫泉，享受專屬的私人風景。