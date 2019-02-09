出國玩兼開運！12生肖「2019年適合的旅遊勝地」報你知

旅遊中心／綜合報導

歡樂時光總是過得特別快！轉眼間9天春節假期已經進入尾聲，錯失旅遊機會的人別難過，因為接下來還有228紀念日、兒童節與清明節、端午節、中秋節以及國慶日都有3天以上的連假，也是安排出國的好時機！命理網站《科技紫微網》就為你整理出了12生肖「2019年適合的旅遊勝地」，想要玩得盡興也討個吉利的人，不妨參考看看。



▲生肖鼠者，今年適合走出舒適區，到充滿挑戰的地方旅遊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



鼠

南非探險之旅

對於生肖鼠的人而言，今年是精力充沛之年，適合走出舒適區，到充滿挑戰的地方旅遊。在冒險中打開眼界，體驗新奇。在這種條件下，最適合你的旅遊勝地就是南非。置身於神奇、神秘、刺激的大自然環境中，探險荒野，非常能夠激發精神，讓你思路清晰，心胸開闊，在興奮中收穫滿滿。



▲生肖牛者，不妨走出家鄉，在異國感受不同的風土人情與文化。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

牛

紐澳自然之旅

在2019年，健康運是生肖牛者的弱項，所以遇到心情不佳時，不妨安排一次紐澳自然之旅。走出家鄉，在異國感受不同的風土人情與文化，讓自己投入大自然的懷抱，把身心靈徹底放鬆。一路來的活動、觀賞、感受、以及與外國人的接觸互動，都能讓你收穫良多，身體能量也會隨之恢復、增強。



▲宿霧的幽靜與自然景觀，有助屬虎的人吸收天地靈氣，去除負面情緒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

虎

宿霧度假之旅

2019年生肖虎者的運勢起伏，工作情緒不佳，此時最適合到宿霧度假旅遊。美麗、靜謐的宿霧，能讓你放鬆心情，無論是海灘漫步，還是購物中心shopping，都能讓你迅速忘卻煩惱，獲得寧靜與滿足。宿霧的幽靜與自然景觀，有助你吸收天地靈氣，去除負面情緒，調整心態，振奮精神。讓你回國後，能夠更有能量的投入工作與生活。



▲生肖屬兔者，今年最適合安排法國時尚之旅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

兔

法國時尚之旅

生肖屬兔者，2019年是你運勢旺盛，喜事連連的年份，唯一的缺點是財運磁場相對較低。今年最適合安排法國時尚之旅，到杜樂麗花園感受悠閒、放鬆的美好時光。單身者可望邂逅異國戀情；有伴侶者在甜蜜與浪漫中感情升溫。還有機會在旅途中巧遇錢財貴人，結交到頗具商業頭腦的新朋友，給你靈感與點撥，讓你挖掘到不錯的商機。



▲在海底世界裡盡情遨遊，能讓生肖屬龍者釋放壓力與負能量。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

龍

帛琉潛水之旅

今年生肖屬龍者的運勢不太明朗，心情時有起伏，此時你最需要來一次潛水之旅。這方面最適合的旅遊勝地，當屬有彩虹盡頭之稱的帛琉了。到美麗、精彩、神秘的海底世界裡去發現、去探索、去體驗……讓自己在海底世界裡盡情遨遊，釋放壓力與負能量，還有機會在潛水過程中與大型的海底生物相遇、邂逅，將會帶給你奇妙、刺激、過癮的感受。



▲生肖屬蛇的人，2019年健康運相對較弱，適合安排短期港澳遊。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

蛇

港澳美食之旅

對於生肖屬蛇的人而言，2019年健康運相對較弱，今年出行旅遊別太勞累，注意安全、買好保險。最適合安排的當屬短期港澳遊了，嘗一嘗港澳美食，遊一遊海洋公園，觀看海洋劇場，遊覽港珠澳大橋；在澳門，走一走大三巴牌坊，逛一逛媽祖廟，潛心祈福，很靈驗呢！一方面調整情緒，祈求身體康健。一方面走一走、遊一遊，將會使你身心舒暢，有所感悟。



▲屬馬的人別忘了勞逸結合，安排一趟北歐極光之旅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

馬

北歐極光之旅

2019年，是屬馬的人勞心勞力、辛苦奔波的一年。在這樣的運勢中，馬兒雖然會一直努力付出，辛苦奔跑，但是也別忘了勞逸結合。如果能忙裡偷閒，安排一次北歐極光之旅，會非常適合你。無論是芬蘭追光，還是到冰島上坐著小船等待北極光，都各有一番情趣。也可以到挪威小島體驗極圈之夜，哪怕跟極光無緣，看看馴鹿、海象和北極熊，也是美好的體驗。



▲屬羊的人，閒暇之時，最適合安排一次埃及古蹟之旅了！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

羊

埃及古蹟之旅

生肖屬羊的人此年是吉星照拂，喜事頗多的一年。閒暇之時，最適合安排一次埃及古蹟之旅了，當你帶著一份崇敬與敬仰，踏上那塊神秘而古老的土地，仰望金字塔、神殿、神像……會有一種不同的心情。領略氣勢宏偉的古跡遺址及街景，更會讓你深受震撼，感動不已。



▲生肖猴者，在常感壓力的2019年，最適合安排一次美國科羅拉多大峽谷之旅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

猴

美國峽谷之旅

生肖猴者，在這個運勢沉浮不定，常感壓力的2019年，最適合安排一次美國科羅拉多大峽谷之旅。置身壯闊的大峽谷，會讓你有彷彿處在另一個世界、另一個星球的感受。看飛鳥翱翔，探神秘峽谷，一切世俗的煩惱憂思都會被你拋到九霄雲外……讓壓力見鬼去吧！等你把心態調整好，再次回歸日常，你會發現工作、生活都將有全新的變化。



▲屬雞的人，2019年正適合來一場韓國追星之旅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

雞

韓國追星之旅

生肖雞者，今年行的是風微浪穩，自在悠遊之運。2019年正適合來一場韓國追星之旅。如果你的愛情遲遲還沒來，更要安排一次韓國遊了！因為那兒不僅有帥氣俊美的韓國明星，還有激動人心的演唱會，實惠又好用的化妝品等，追星、購物兩不誤。你還有機會在異國他鄉遇故知，或是邂逅一段浪漫的愛情。



▲生肖狗的人今年運勢不錯，安排一次南美秘境之旅最適合不過。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

狗

南美秘境之旅

本年度，生肖狗的人運勢不錯，日子過得閒適舒坦，今年安排一次南美秘境之旅最適合不過了。從「天空之城」的馬丘比丘，再到雨季時有「天空之境」封號、旱季時有「雪原」之稱的烏尤尼鹽沼，邂逅絕美奇景，品嘗美食、秘魯國酒Pisco…你將會收穫滿滿，對生活、人生也會有新的感悟。



▲生肖豬者今年運勢較低迷，難有桃花眷顧，最適合來一場日本賞櫻之旅。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

豬

日本賞櫻之旅

生肖豬者今年運勢較低迷，難有桃花眷顧，愛情也不太順利。這種情況下的你，最適合來一場日本賞櫻之旅。無論目的地是京都、奈良、東京還是大阪，也許去賞一場櫻花雨，也許會與小鹿一起漫步在櫻花雨中，既浪漫，又動人。單身者在旅遊的放鬆心情中，還有機會因櫻花而邂逅一段愛情；有伴侶者在櫻花雨中感受浪漫，更能讓情感發酵、升溫。