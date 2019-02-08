ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

新型住宿正夯！6成台灣旅客嘗鮮體驗不設限住出自我風格

ETtoday旅遊雲

旅遊中心／綜合報導

誰說出國一定非要住五星級飯店？待在自然棲地的樹屋中與野生動物為伍，或是前往全由冰雪打造的冰屋裡睡一晚，2019年這樣住才潮！「住出風格」已成為一種新型態的旅遊趨勢，全球線上訂房平台Booking.com更進一步整理出台灣旅客對特色住宿的3大偏好，來看看你是不是也一樣？

▲全球10大時尚城市。（圖／Booking.com提供）
▲有6成的台灣旅客盼藉新鮮體驗展現自我風格。（圖／Booking.com提供）

住宿體驗嘗鮮不設限，社群平台展自我

越來越多旅客喜愛透過新鮮的住宿體驗來滿足個人的探險精神，甚至藉此向朋友突顯自己的與眾不同！調查發現，全球有26%的旅客，會為了在朋友圈中看起來更獨特而選擇特色住宿，而台灣僅有22%的受訪者持有同樣的想法；不過，有6成的台灣旅客，表示願嘗試樹屋或船屋等獨特住宿，則高於全球旅客37%的數據。顯示出台灣旅客比起打卡曬美照，更重視旅行中實際的住宿體驗。

▲Hostel。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲超過5成的台灣旅客認為選擇公寓、民宿類型的房源，有助於深度探索當地。（圖／Booking.com提供）

與在地人同住，助旅客深度探索在地私房景點

入住Villa、公寓或度假小屋等特色房源，除能享受家一般的舒適，還能藉此探索當地人私房景點！調查顯示，超過5成(55%)的台灣旅客認為，選擇公寓、民宿類型的房源，有助於自己旅遊時更深入探索當地，全球則有49%的旅客持有相同偏好，顯示透過入住特色房源深度體驗當地生活已成全球趨勢。

▲全球10大時尚城市。（圖／Booking.com提供）
▲高達50%的台灣受訪者期盼藉選擇特色住宿來享受更物超所值的體驗。（圖／Booking.com提供）

台灣旅客住特色住宿享高CP值，住得巧更要住得精

住宿的體驗受旅客重視外，價錢仍是旅客選擇住宿的考量條件之一。調查指出，有高達5成的台灣受訪者，期盼藉選擇特色住宿來享受更物超所值的體驗，比全球旅客的45%多出5個百分比，顯示精打細算的台灣旅客更重視價格與品質是否相符，而特色住宿除了提供多元的當地體驗，不少度假屋或民宿等特色住宿，也提供優惠划算的價格。

關鍵字： Booking.com 連假 出國 特色住宿 嘗鮮 體驗 深度旅遊 樹屋 冰屋 Villa 公寓 度假小屋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

時尚控快衝！全球Top10時尚城市出爐　巴黎首屈一指、杜拜奢華竄起

東京、首爾玩膩了？日韓二線城市、東南亞指標景點成台灣旅客新歡

冬天吃冰才叫潮！冰淇淋控看過來　網美必拍打卡新點在板橋

眼睛嘴巴都吃冰！「SCOOPS!冰淇淋特展」讓你一路甜進心坎裡

沿著軌道一路玩！拍最美劇場型咖啡店、嚐北海道正宗拉麵再玩VR射擊

別只會講Happy Chinese New Year！10大口頭金句你學會了嗎？

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

秒懂直飛、直達、轉機航班差在哪？

基隆在地人必吃！孝三路6家美食

全台必訪6座天空步道吊橋

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場

全台5大超好逛OUTLET

最浮誇的麵包店！羅宋一出爐馬上搶光

登台的日本迴轉壽司品牌已有4家

斗六新開甜點店 舒芙蕾淋楓糖漿

台中火鍋「屠龍套餐」霸氣上桌！

伴手禮買到爆！泰國退稅懶人包

熱門行程

最新新聞更多

來自東京「銀座篝」插旗台中三井

嘗鮮體驗不設限　新型住宿正夯！

「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度襲台

華航機師首波罷工！工會要求最大股東出..

多肉植物DIY！精選「療癒系景點」

巴黎龐畢度炫風來台！啟發兒童天賦

伴手禮買到爆！泰國退稅懶人包

華航機師來真的！前7hrs罷工人數曝..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366