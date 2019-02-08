新型住宿正夯！6成台灣旅客嘗鮮體驗不設限住出自我風格

旅遊中心／綜合報導

誰說出國一定非要住五星級飯店？待在自然棲地的樹屋中與野生動物為伍，或是前往全由冰雪打造的冰屋裡睡一晚，2019年這樣住才潮！「住出風格」已成為一種新型態的旅遊趨勢，全球線上訂房平台Booking.com更進一步整理出台灣旅客對特色住宿的3大偏好，來看看你是不是也一樣？



▲有6成的台灣旅客盼藉新鮮體驗展現自我風格。（圖／Booking.com提供）

住宿體驗嘗鮮不設限，社群平台展自我

越來越多旅客喜愛透過新鮮的住宿體驗來滿足個人的探險精神，甚至藉此向朋友突顯自己的與眾不同！調查發現，全球有26%的旅客，會為了在朋友圈中看起來更獨特而選擇特色住宿，而台灣僅有22%的受訪者持有同樣的想法；不過，有6成的台灣旅客，表示願嘗試樹屋或船屋等獨特住宿，則高於全球旅客37%的數據。顯示出台灣旅客比起打卡曬美照，更重視旅行中實際的住宿體驗。



▲超過5成的台灣旅客認為選擇公寓、民宿類型的房源，有助於深度探索當地。（圖／Booking.com提供）

與在地人同住，助旅客深度探索在地私房景點

入住Villa、公寓或度假小屋等特色房源，除能享受家一般的舒適，還能藉此探索當地人私房景點！調查顯示，超過5成(55%)的台灣旅客認為，選擇公寓、民宿類型的房源，有助於自己旅遊時更深入探索當地，全球則有49%的旅客持有相同偏好，顯示透過入住特色房源深度體驗當地生活已成全球趨勢。



▲高達50%的台灣受訪者期盼藉選擇特色住宿來享受更物超所值的體驗。（圖／Booking.com提供）

台灣旅客住特色住宿享高CP值，住得巧更要住得精

住宿的體驗受旅客重視外，價錢仍是旅客選擇住宿的考量條件之一。調查指出，有高達5成的台灣受訪者，期盼藉選擇特色住宿來享受更物超所值的體驗，比全球旅客的45%多出5個百分比，顯示精打細算的台灣旅客更重視價格與品質是否相符，而特色住宿除了提供多元的當地體驗，不少度假屋或民宿等特色住宿，也提供優惠划算的價格。