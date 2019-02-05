東京、首爾玩膩了？日韓二線城市、東南亞指標景點成台灣旅客新歡

旅遊中心／綜合報導

農曆新年長達9天的假期，轉眼間就過了一半！來不及安排春節出國嗎？別失落！因為緊接著228連假也即將到來，現在安排行程還來得及！如果不知道「下一站」該往何處去，不妨參考全球線上訂房網《Booking.com》公布的「2019年台灣旅客心目中5大新興旅遊城市」，為自己規劃最符合潮流的旅遊體驗。



▲228連假即將到來，現在安排行程還來得及！（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

1. 越南峴港市

來到峴港，能造訪「世界六大美麗海灘」之一的美溪沙灘，或是到距市中心30分鐘車程的會安古鎮，感受融合中國、越南、西洋多方文化的特色建築。峴港憑著物價低廉，又具有東西合璧的古城風情，近年來成為台灣旅客的新寵。



▲越南峴港市，盡享東西合璧的古城風情。（圖／翻攝自Booking.com）

2. 韓國大邱廣域市

除了知名的首爾、釜山外，近期韓國二線城市也人氣竄升，其中又以第四大城大邱的廣域市最受矚目；這裡不但有賞楓勝地-八公山、韓劇拍攝的取景地，還是許多韓流明星，如國民女神宋慧喬、人氣男團BTS的Suga、V等的故鄉，而且來到大邱，可以入住傳統韓式建築，體驗道地韓式生活，獲得許多哈韓族青睞。



▲韓國大邱廣域市，滿足韓流夢想的大勢選擇。（圖／翻攝自Booking.com）

3. 葡萄牙波爾圖

除了里斯本之外，身為葡萄牙第二大城與第一大港的波爾圖（波多）更是前往葡萄牙不可以錯過的城市之一。漫步在舊城區時，能感受到自大航海時代累積的港都風情與文化底蘊，而以藍磚壁畫聞名的聖本篤車站，還有著「世界最美火車站」之稱，更據傳是哈利波特「王十字車站」的原型！



▲葡萄牙波爾圖，漫遊古城感受燦爛的文化底蘊。（圖／翻攝自Booking.com）

4. 日本仙台市

哈日族玩膩了東京、大阪嗎？不妨到仙台市來趟「深度之旅」，無論是在市區內欣賞廣瀨川兩岸的風景、參觀三大瀑布之一的秋保大瀑布，或是到標誌性景點大崎八璠宮感受正宗神社文化，各個都深受台灣旅客歡迎。



▲日本仙台市，文化深度旅遊的新興選擇。（圖／取自免費圖庫Photock）

5. 菲律賓宿霧

宿霧堪稱是絕美沙灘與新奇體驗打造的新興度假天堂！尤其特色行程「與鯨鯊共游」更是不少台灣旅客的必做清單之一；而喜愛文化之旅的旅客，可以參觀全菲律賓最古老的聖嬰教堂，或是到歷史最悠久聖佩特羅堡壘，感受過去西班牙殖民時期的異國風情。



▲菲律賓宿霧，絕美沙灘與新奇體驗打造新興度假天堂。（圖／翻攝自Booking.com）

除此之外，《Booking.com》也公布「2019年全球遊客心目中10大新興旅遊城市」，依序是約旦瓦地倫、烏茲別克撒馬爾罕、墨西哥巴卡拉爾、摩洛哥屋薩札特、哥倫比亞帕洛米諾、喬治亞梅斯蒂亞、盧安達基加利、荷蘭呂伐登、阿爾巴尼亞卡薩米爾和印尼珀尼達島。



▲約旦的瓦地倫，有壯麗沙漠與史前遠古巨石讓你欣賞感受。（圖／翻攝自Booking.com）

如果有距離的考量，印尼隱藏版度假勝地「珀尼達島」就是個好選擇，島上的原始風景、美麗的海底風光，都令人留連忘返；若假期長一點的話，則可以前往約旦的瓦地倫，此地不但是電影《絕地救援》的取景地，還有壯麗沙漠與史前遠古巨石讓你欣賞感受。旅行成癮者不妨跟著趨勢玩世界，為自己創造難忘的旅行體驗。