想脫單快衝！「5大拓展人際目的地」讓你在旅行中邂逅新對象



▲想要擺脫單身，不妨打起精神來趟旅行吧！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

旅遊中心／綜合報導

獨自過西洋情人節的人先別哭哭了！別忘了接下來還有3月14白色情人節呢！想要擺脫單身，不妨打起精神來趟旅行吧！訂房網站《Booking.com》特別整理出台灣旅客心中「5大拓展人際目的地」，讓你體驗在地特色文化之餘，可以認識更多志同道合的夥伴，還有機會邂逅新對象喔！



▲「仰光」曾是昔日的緬甸首都。（圖／Booking.com提供）

1. 緬甸仰光，潑水盛典拉近距離

「仰光」曾是昔日的緬甸首都，市區內保有不少前殖民時期的歐式建築，與金碧輝煌的佛塔相互輝映。除了搭乘環狀線火車和市民交流、慢慢感受城市的歲月靜好，四月的潑水節更是緬甸新年的一大盛事！透過和親朋好友、心儀對象或是陌生人相互潑水，以此傳遞祝福，更有機會結交來自世界各地的新朋友。



▲日本「野澤溫泉」是頗具盛名的滑雪與溫泉度假區。（圖／翻攝自維基百科）

2. 日本野澤溫泉，冰火交織展開新對話

位於日本長野縣的「野澤溫泉」，是頗具盛名的滑雪與溫泉度假區，因擁有豐富滑道與天然粉雪，總是吸引許多滑雪愛好者慕名前來。在這裡能和來自世界各地的雪友切磋學習，還能前往溫泉村來趟溫泉巡禮。村內擁有13座免費公共「外湯」，古早味十足的木造湯屋是打開話匣子的好地點，讓旅客能夠好好放鬆身心、盡情享受泡湯樂趣。



▲菲律賓「宿霧」其清澈純淨的海灘受到青睞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

3. 菲律賓宿霧，海灘慢活結良緣

根據Booking.com近期的調查顯示，菲律賓「宿霧」獲選為「2019年台灣旅客心目中新興旅遊城市」之一，其清澈純淨的海灘受到青睞。旅客不妨在沙灘上度過悠閒午後，不論是從事水上活動或是隨意加入沙灘排球比賽，都是拓展交友圈的好方法。旅客也可以前往市區參觀各式歷史建築，入夜後再到城內酒吧小酌，在酒精與音樂的催化下來段浪漫的邂逅。



▲ 菲律賓「愛妮島」是個由壯麗峭壁與純淨海水交織而成的度假天堂。（圖／Booking.com提供）

4. 菲律賓愛妮島，一日跳島廣交好友

菲律賓「愛妮島」雖不如宿霧、長灘島般出名，但這一兩年也因未受污染的絕美海灘逐漸受到台灣旅客的喜愛，是個由壯麗峭壁與純淨海水交織而成的度假天堂。旅客可以參加一日跳島行程，與來自世界各地的旅客一同玩遍著名的大小潟湖、神秘海灘。除此之外，入住青年旅館更是廣交朋友的不二法門，透過參與青旅舉辦的特別活動，包括BBQ晚餐派對、桌遊之夜，或是坐在大廳與其他旅人分享一天的旅程，相信絕對可以在此結識許多好友。



▲「鹿特丹」是荷蘭的第二大城，也是歐洲最大的港口。（圖／Booking.com提供）

5. 荷蘭鹿特丹，品味城市遇見理想型

「鹿特丹」是荷蘭的第二大城，也是歐洲最大的港口，整座城市充滿活力，擁有許多極具設計感的獨特建築與博物館。旅客能夠漫步在小運河旁的步道觀賞戶外藝術畫廊、參訪奇特造型的方塊屋及鉛筆屋，或是到馬蹄形拱頂市集品嘗蘇利南料理，有機會遇到一樣有品味的旅遊達人。