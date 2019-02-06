時尚控快衝！全球Top10時尚城市出爐　巴黎首屈一指、杜拜奢華竄起

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發完年終後，又領了紅包壓歲錢，相信有很多人過個農曆年，不只身上長肉，荷包君也增胖了不少！這時候就該買張機票衝出國，安排Shopping行程犒賞自己！全球線上訂房網Booking.com公布「全球10大時尚城市」清單，時尚子民可以依照個人風格與購物偏好，來選擇適合自己的旅行目的地。



▲「法國巴黎」是全球首屈一指的時尚標竿。（圖／Booking.com提供）

1. 法國巴黎

花都巴黎是全球首屈一指的時尚之都，每年9月底的巴黎時裝週更是時尚界的大事，而香榭麗舍大道上目不暇給的設計師店鋪與高檔精品旗艦店，烘托出巴黎獨有的精緻與優雅。花都中除了城市的角落令人驚奇外，參考巴黎街頭潮人的穿搭也是獲得時尚靈感的好方法！



▲「美國紐約」是各種風格百家爭鳴的時尚重鎮。（圖／Booking.com提供）

2. 美國紐約



美國紐約是各種風格百家爭鳴的時尚重鎮，時尚名人們會在每年二月和九月為時裝週而齊聚在此，不論是復古文青或是前衛搖滾青年，每個人都能在摩登大蘋果自在做自己。如果想找些獨特單品，旅客可以到下東城的復古二手店逛一逛，或是前往露天的綠色跳蚤市集（Green Flea Market）挖一些懷舊好貨。



▲「英國倫敦」是時尚愛好者的購物天堂。（圖／Booking.com提供）

3. 英國倫敦



英國倫敦有著獨一無二的魅力，對追求流行和愛逛街的人來說，這裡就如同天堂一般！熙攘的牛津圓環上充滿各家品牌商店、肯頓市集聚集潮流風小店，而切爾西的國王路更是網羅眾多頂級精品和設計師品牌，可以滿足旅客各種價位和風格的購物需求。而來到倫敦，除了逛街外，也建議旅客參觀博物館與觀賞音樂劇感受豐厚的文化底蘊。



▲「義大利米蘭」是展演頂級時尚的奢華舞台。（圖／Booking.com提供）

4. 義大利米蘭

義大利是許多頂級精品的發源地，而米蘭定期舉辦的時裝週更是眾星雲集。米蘭內的黃金四角區聚集來自全球的奢華精品，其中拿破崙大街更因集結各大品牌而為人所知，若覺得無法盡情購買高價的頂級精品，前往米蘭會展貿易中心（Milano Unica）找好貨，或是至米蘭大教堂與達文西古蹟等景點觀光，都是品味米蘭的好方法。



▲「日本東京」盡享獨樹一幟的日式潮流。（圖／Booking.com提供）

5. 日本東京

日本東京不僅給人繁華的印象，更有著獨樹一幟的時尚文化。市中心的各街區也各有著不同的特色，其中最熱鬧的逛街區非澀谷莫屬，從流行精品到百貨公司一應俱全、原宿則是具備鬼靈精怪的風格，有著各種活潑的街頭時尚品牌、表參道因有各式設計師的時尚精品，而被譽為是東京的香榭麗舍，如果偏好老式經典的商店和百貨公司，到日本橋挖寶是旅客最好的選擇。



▲「阿拉伯聯合大公國杜拜」是沙漠中的奢華購物天堂。（圖／Booking.com提供）

6. 阿拉伯聯合大公國杜拜

阿拉伯聯合大公國杜拜是購物狂熱者的天堂，其中最著名的杜拜購物商場（Dubai Shopping Mall）更宛如一座小城市，除有上千家的商店，還有四層樓高的瀑布、巨大的水族館，甚至還有奧林匹克比賽場地大小的溜冰場等各種驚人設施。如果想更深入感受杜拜風情的話，不妨前往以色彩豐富的布料和磁磚出名的Bur Dubai Souk，週邊的街道也有許多訂製紗麗的店家。



▲「西班牙巴塞隆納」的商店相當多元，從精品到各式獨立品牌都有。（圖／Booking.com提供）

7. 西班牙巴塞隆納

西班牙巴塞隆納的商店相當多元，從精品、獨立品牌到色彩鮮艷的西班牙品牌都有，而巴塞隆納的購物大街長達五公里，是歐洲最大的零售區域之一！巴塞隆納的時尚熱點包括色彩豐富、氣氛活潑的博蓋利亞市場（Mercat La Boqueria），以及許多在地商店的 La Maquinista 市集。



▲「美國洛杉磯」活躍的時尚產業引領著全球潮流。（圖／Booking.com提供）

8. 美國洛杉磯



「天使之城」洛杉磯不僅是娛樂產業的代名詞，同時也是時尚的代表城市之一，當地活躍的時尚產業引領著全球潮流。此地必訪的熱點，包含市區的梅羅斯大道，以及「麻雀變鳳凰」裡的茱莉亞·羅柏茲造訪的比佛利山莊羅迪歐大道。



▲不夜城「拉斯維加斯」適合旅客度過狂野放肆的假期！（圖／Booking.com提供）

9. 美國拉斯維加斯



不夜城拉斯維加斯適合旅客度過狂野放肆的假期！除了在各式各樣的夜店、酒吧派對狂歡外，大肆血拚也是一大享受！大道上的凱薩宮購物中心，以及北拉斯維加斯名牌折扣購物中心都是著名的逛街地點。



▲「義大利羅馬」在時尚產業中漸漸崛起與米蘭齊名。（圖／Booking.com提供）

10. 義大利羅馬

義式時尚經典品牌Versace、Armani、Prada等，為義大利奠基不可挑戰的時尚地位。而義大利首都羅馬在時尚產業中漸漸崛起與米蘭齊名。羅馬文化古城中孔多蒂街（Via Condotti）與科爾索大道（Porta Portese）是高檔精品的匯集處，而波特塞門則是歐洲最大的跳蚤市場之一，只在週日早上七點到下午一點營業，旅客可以在此挖寶。



▲韓流首都「首爾」是台灣旅客心目中10大時尚城市的第7名。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

除此之外，Booking.com也同步公開「台灣旅客心目中的10大時尚城市」，依序為；法國巴黎、義大利米蘭、美國紐約、日本東京、英國倫敦、阿拉伯聯合大公國杜拜、韓國首爾、西班牙巴塞隆納、香港、中國上海；相較於全球旅客的排名，榜單上還有韓流首都首爾，以及街頭潮流盛行的香港等具備亞洲風尚的城市上榜，顯示出對於台灣旅客而言，亞洲的時尚潮流有著極大的影響力。