秘境半年後回歸了！桃園「三民蝙蝠洞」228重新開放

點評：大家一定要好好愛護環境啊！！

▲三民蝙蝠洞已難見蝙蝠，彎月形的洞窟、瀑布、翠綠溪流卻是這裡的三大特色（圖／網友annahui227提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園復興區三民蝙蝠洞因設施老舊，加上遊客不守規矩亂丟垃圾、隨意烤肉，引來民怨四起，桃園市府觀旅局去年9月整修步道，並重新搭建觀景平台等設施，經過半年的時間，今年2月初終於完工，目前正進行局部改善和驗收作業，預計228連假重新對外開放！

桃園秘境「三民蝙蝠洞」岩洞形勢渾然天成，彷彿巨石遮雨棚，彎月形的洞窟高約20公尺，配合瀑布、翠綠溪流成秘境三大特色，尤其是豐水期還能在洞穴看到瀑布景觀，又有水濂洞美稱，重新開放後，將再度成為桃園旅遊亮點。

▲登上洞內最高處平台，眼前盡是一片綠意（圖／網友tmh562001提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此次修繕除了增設約610公尺蝙蝠洞步道，途中設有瞭望台及座椅供遊客休息，並增設停車區，改善接駁巴士無法迴轉之問題，整體工程約花費1295萬元。

蝙蝠洞約在民國20年被發現，以往漫天飛舞的蝙蝠，被捕殺殆盡，加上人為干擾，此盛景已不復見。秘境回歸後，提醒造訪遊客，不得戲水、撈魚，烤肉、露營、放煙火等活動也全面禁止，請靜靜欣賞大自然塑造的幽谷景觀，並隨手將垃圾帶走，共同愛護這處鬼斧神工的勝地。

三民蝙蝠洞

地點：桃園市復興區三民村東側五寮溪溪谷（GPS可設定桃園市復興區基國派101號）