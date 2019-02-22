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基隆孝三路上份量超多排骨飯！人氣古早味吸引人潮排隊

點評：這樣吃超划算！滿滿飽足感～
ETtoday餓勢力

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲天天鮮排骨飯。

記者張舒芸／綜合報導　圖／小珊珊wow好吃好玩

基隆大家都知道廟口美食，很多在地人其實都知道真正好吃的藏在巷口，基隆火車站附近的孝三路可以說是美食一級戰區，部落客小珊珊wow好吃好玩就在《旅遊超爽的！》社團分享一家「天天鮮排骨飯」，不要小看這碗普通的古早味，高CP值的配菜與組合，平常可是排隊排超長。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲隱藏在孝三路上。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲過了用餐時間還是很多排隊人潮。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲雖然客人很多，不過換桌速度頗快。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲老闆的手也沒停過。

一開始是在外面的小巷口擺攤，現在已經擁有店面，據說是孝三路四大天王的「天天鮮排骨飯」已經營業40多年。抬頭看價錢也不是說特別便宜，但排隊排這麼長一定有他的魅力在，而來這邊的老顧客通常都會點主餐雙拼，主要主餐就是排骨、蝦仁、魚排和雞腿。點完餐一端上來，果然相當特別，像是排骨蝦仁飯，排骨上會有一顆半熟炸蛋（想要全熟也可以跟老闆說），而排骨下面鋪上7、8個蝦仁，再送上一碗上面佈滿軟爛高麗菜與酸菜的白飯，還有一碗單點要10元的湯，這樣的套餐組合再看看價錢，就會瞬間明白這麼受歡迎的原因。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲菜單。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲許多人都會點主餐拼盤，三大碗送上超划算。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲排骨蝦仁飯。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲半熟炸蛋劃開，蛋液淋在飯上超誘人。

排骨是較古早口味，是裹上地瓜粉下去炸，喜歡這一味的吃完都還會懷念。內用的話會附上一碗湯，外帶則會便宜五元，湯有蛤蠣湯和味噌湯可以選。雖然說是配餐贈送但是一點也不馬虎，味噌湯裡面有滿滿豆腐還有魚肉，就算一碗十元也都比外面還要來的經濟實惠，蛤蠣湯內也有幾塊排骨，這是不是超划算！

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲套餐贈送的蛤蠣湯，單點一碗10元。

▲天天鮮排骨飯。（圖／小珊珊wow好吃好玩提供）

▲蛤蠣湯裡面還有排骨。

天天鮮排骨飯

地址：基隆市仁愛區孝三路42巷4號
電話：(02)2425 2108
營業時間：11:00~20:00

關鍵字： 基隆美食 小珊珊wow好吃好玩 天天鮮排骨飯 排骨 蝦仁 古早味 孝三路

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