元宵改吃小湯圓吧！特搜全台4間「紅白湯圓美食」超邪惡

點評：都想吃！！





▲台北三重享吐司有「紅白小湯圓」當吐司重要配角。（圖／IG@smilepig0906提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／整理報導

明（19）就是一年一度元宵節，若不想吃元宵，換個口味吃小湯圓如何？《ETtoday新聞雲》特搜4間創意美食，共同特色是都有「紅白小湯圓」當重要配角，包進熱壓吐司、蛋餅、雞蛋糕裡，迸發味覺新體驗，湯圓控們快收進口袋名單！

▲花生湯圓口味光看就讓人口水直吞。（圖／IG@evalin0326提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 台北三重 享吐司

新北三重熱壓吐司早餐店「享吐司」，花生湯圓口味光看就讓人口水直吞，熱騰騰吐司包了起士、小湯圓和花生粉，甜中微鹹的滋味相當涮嘴，另外，珍珠奶茶口味的熱壓吐司也是熱門招牌！吐司品項由老闆姊妹花共同研發，在IG上引來網友瘋狂洗版。

享吐司

地址：新北市三重區永安北路二段39號

營業時間：平日06:00-14:00、假日07:00-14:00

▲台中吃光早餐店。（圖／IG@phoebe_foodaily提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 台中 吃光Cacti

台中西屯區的創意早餐「吃光Cacti」，吃得到紅白炸湯圓加香酥蛋餅，如此美味的甜鹹罪惡組合，就算變胖也不想錯過。原本賣鹽酥雞起家的老闆夫妻，所有食材都是當天早上到市場採買，認為「鹹甜兩個胃是分開的」，因此決定讓原本在鹽酥雞店就很受歡迎的炸湯圓變身早餐主角之一。

吃光Cacti

地址：台中市西屯區惠中路98號

營業時間：07:00-14:00（週一公休，每日最後點餐時間13:30，內用限時60分鐘）

▲台南好時辰手工蛋餅。（圖／愛比妞 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

3. 台南 好時辰手工蛋餅

台南也有炸湯圓和蛋餅一起的邪惡組合，只不過好時辰的蛋餅是手工麵糊製作的粉漿蛋餅，彈牙的古早味小湯圓，灑上花生粉一起入口，一口接一口停不下來。還有沙茶蛋餅或雙倍起士蛋餅等選擇，多點幾份度過味蕾充實的早晨。

好時辰手工蛋餅

地址：台南市中西區五妃街129號

營業時間：平日07:30-13:00、週末08:00-14:00（週三公休）

▲吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕。（圖／IG@tainan_hsien提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 台南 吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕

吃完早餐，該來點下午茶了，台南有間創意雞蛋糕口味超特殊，以當季及在地食材做為限定口味，像是鮮紅草莓配上金莎、厚豬肉加起士蛋、黑芝麻薏仁配波霸等，冬天還能免費加進紅白小湯圓。

吉bar分鮮奶手作包餡雞蛋糕

地點：台南市歸仁區文化街二段16號

營業時間：14:00-18:00（週三公休）