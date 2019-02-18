台大人都懂！早八沒在怕、腳踏車三貼　CoCo都可台大店菜單超有哏



▲CoCo都可台大店菜單超有哏。（圖／CoCo都可提供)



記者黃士原／台北報導

手搖飲料品牌CoCo都可前進台大校園設點，就在台大小福樓2樓，2月16日正式開幕，台大人想喝就不用跑到學校外面了！這次為了台大小福樓店，CoCo都可特別針對台大學生族群設計了專屬菜單名稱，把CoCo的經典飲品重新詮釋，像是美式咖啡叫「早八沒在怕」，還下了「教授點名必到神飲」註解，奶茶三兄弟這裡是叫「腳踏車三貼」，黑糖珍珠鮮奶叫「比較不甜的山鼎」等，相信會引起台大人的共鳴與討論。

這份特別菜單是CcCo都可TOP 8暢銷飲品，除了重新詮釋的飲料名稱之外，還有特別下了註解，美式咖啡叫「早八沒在怕」，註解「教授點名必到神飲！」；百香雙響炮叫「我要雙主修」，註解是「雙主修才是王道！」；鮮榨蘋果百香叫學霸榨翻天，註解是「別怕！我是學霸罩全場！」，這3款是跟學生上課有關。





▲黑糖珍珠鮮奶叫「比較不甜的山鼎」是為了跟台大人一定知道的陳三鼎致敬。（圖／記者黃士原攝）

另外，有4款是跟台大人的校園與生活有關，把腳踏車、台大椰林、醉月湖等放入飲料名稱，像是奶茶三兄弟叫「腳踏車三貼」，紅豆鮮奶茶叫「相思醉月湖」，莓果派對叫「四年莓人追」，四季珍椰青叫「椰林四季春」，其中相思醉月湖的註解「我是不敢半夜去啦！」，相信說中了很多台大人的心聲。至於黑糖珍珠鮮奶叫「比較不甜的山鼎」，這個哏台大人一定能懂。

除了專屬菜單之外，只要出示台大校內相關證件，就可以享有9折優惠。



為了會有台大專屬菜單呢？CoCo研發產品負責人吳博元表示，由於自己就是台大校友，在台大念書的時間有6年，再來就是台大人讀書很累，很喜歡用飲品來慰勞自己，故才作此發想及連結，將台大生的生活態度跟CoCo最具特色的產品進行結合。CoCo行銷部呂達人也表示，針對台大進行「接地氣」的行銷手法，正是CoCo針對客群最好的案例之一。





▲CoCo都可台大小福樓店就在小福樓的2樓，摩斯漢堡的隔壁。（圖／記者黃士原攝）



CoCo都可台大小福樓店

地址：台北市中正區羅斯福路四段1號(台大小福樓2樓)