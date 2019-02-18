新莊超高cp早午餐！舖滿兩層草莓的限量生乳草莓蛋糕

點評：有草莓我就買><

▲新莊果亞早午餐。（影／大食女 in Wonderland）

▲新莊果亞早午餐。（圖片由大食女 in Wonderland提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

草莓盛產季又到了！越來越多店家推出草莓系列料理，部落客大食女 in Wonderland就在《旅遊超爽的！》社團中分享一家超高cp值的生乳草莓蛋糕，整盒新鮮草莓少女心爆發，一口吃下去超滿足！

▲果亞早午餐環境舒適，不收服務費。

果亞早午餐位於新北市的新莊，大食女介紹，這家早餐店是從麵包店「果亞烘焙」起家，直到2018年底才將早午餐另外獨立出來，但早午餐店內使用的麵包都還是自家烘焙，因此吃起來真的跟外面不一樣，目前兩家店也是就在隔壁，如果在早午餐店用餐，還可以憑當日的發票或收據到果亞烘焙買麵包，消費就可以有九折的優惠。

▲果亞烘焙推出的北海道生乳草莓蛋糕。

這次冬天因應草莓季的到來，果亞烘焙也推出了「北海道生乳草莓蛋糕」，原價350元，現在特價一盒是299元。這款生乳草莓蛋糕，不只cp值超高、超美味，新鮮草莓更是毫不手軟的擺了滿滿兩層，大食女表示，中間夾層是很輕盈的戚風蛋糕跟生乳奶油，搭配上酸V酸V的草莓，吃起來完全不膩，真的超讚。一口吃下去綿密又清爽，讓人忍不住一口接一口，不過因為數量有限，建議先打電話預訂。

▲一口吃下有戚風蛋糕的扎實、生乳奶油的綿密和新鮮草莓的酸甜。

▲果亞早午餐的餐點選擇多樣，用料也相當實在。

除了超受歡迎的北海道生乳草莓蛋糕，果亞早午餐還有提供許多餐點，口味選擇多、環境舒適而且不收服務費，讓許多饕客一吃就成為口袋名單。主餐的部分有鐵柱鍋系列、手工三明治、鬆餅、頓飯、義大利麵等等，應有盡有。其中有許多餐點旁邊都會附上店家的手工麵包，其中大食女分享，鐵柱鍋附上的迷你昭和小吐司，麵包質地軟嫩、濕潤度也夠，慢慢咀嚼還可以吃出麵包的奶香味，相當美味。

▲部分餐點會附上店家的手工麵包。

果亞早午餐的主餐價錢大約在兩百到四百元之間，用料實在、口味豐富，還能吃到真材實料的手工麵包，在飽餐一頓之後，散步到隔壁的烘焙店選購麵包，或是帶回家一盒北海道生乳草莓蛋糕，都是一個輕鬆的午後裡最享受的事了！

果亞早午餐

地址：新北市新莊區中平路296號

電話：2998-5675

營業時間：週一～週四 09：00～17：00；週五～週日 09：00～21：00