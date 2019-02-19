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不用當韓星歌手也吃得到　人氣歌謠三明治3/7起來台快閃

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▲不用當韓星也吃得到　人氣歌謠三明治3/7起來台快閃。（圖／業者提供)
▲不用當韓星也吃得到，人氣歌謠三明治3/7起來台快閃。（圖／業者提供)

記者黃士原／台北報導

只有在SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」，現在台灣的朋友不用當韓星歌手也吃得到，人氣歌謠三明治將在3月7日起來台灣快閃，首站就在統一時代百貨B2美食街。

南韓SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》，是偶像們回歸時並定會上的宣傳節目之一，然而幕後花絮中，包括TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都忍不住開心大吃三明治，甚至防彈少年團（BTS）成員柾國在直播中也說「可以一次吃5、6個」。這款名叫「人氣歌謠三明治」只有在SBS電視台員工餐廳所販售，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、雞蛋蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。

▲不用當韓星也吃得到　人氣歌謠三明治3/7起來台快閃。（圖／業者提供)
▲到百貨公司快閃的人氣歌謠三明治包裝。

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表雖然樸實，但美味程度可以讓各個偶像們趨之若鶩，不只女團gugudan愛，連GFRIEND也在結束打歌時會感嘆會有一陣子吃不到人氣歌謠的三明治了。

人氣歌謠三明治因為人氣歌手的推薦而聲名大噪，但因為只在SBS電視台員工餐廳所販售，除了歌手之外，就只有電視台內部員工才吃得到，就有網友說只有當偶像出道才有機會吃到人氣歌謠三明治。而韓國超商看中這股風潮，於是相繼推出類似三明治，但創始人徐美惠並沒有授權或參與製作，直到去年底受邀到百貨公司快閃，一推出就吸引大批的排隊人潮。

▲不用當韓星也吃得到　人氣歌謠三明治3/7起來台快閃。（圖／業者提供)
▲人氣歌謠三明治在首爾快閃時滿滿的人潮。（圖／業者提供)

人氣歌謠三明治首度海外快閃店則是在台灣，3月7日起首站是在統一時代百貨B2美食街，接後就陸續在全台百貨巡迴快閃，讓台灣的粉絲也能吃到。

人氣歌謠三明治首站
地點：統一時代百貨B2美食街(台北市信義區忠孝東路五段8號)

關鍵字： 美食情報 台北市美食 人氣歌謠三明治

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