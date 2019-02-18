南澳辣椒文創館辣死人不償命！　還有辣椒冰淇淋

點評：看起來真的好辣啊！

旅遊中心／綜合報導 圖、影／小象愛出門

「辣」應該是很多人食物中不可或缺的元素，有些人滴辣不沾，但也些人吃飯不加辣就像是沒有味道。今天部落客《小象愛出門》就分享了一家在宜蘭南澳的辣椒美食文創館，裡面還有特別的辣椒冰淇淋和辣椒可可外，這裡的辣醬拌麵融入了一到七度不等的辣度。

▲店家招牌之一的干貝拌麵。

看似很平常的花生和草莓冰淇淋，上面卻散滿了一層辣椒粉。花生冰淇淋裡面有滿滿的花生顆粒，且冰非常濃郁和綿密，拉起來還會牽絲。而大辣的草莓冰淇淋則是在冰裡面放了剝皮辣椒，一口吃下去辣勁甚至會讓人嗆到流淚和狂冒汗，但依然能吃得出草莓的酸甜。

▲大辣草莓冰淇淋。

▲濃郁的花生口味。

除了冰品之外，這邊也有供應鹹食。特別是干貝拌麵，採用自製的干貝醬，香氣十足。雖然麵的醬本身就已經有辣，若想要更高辣度的朋友可以自行添加店家的辣椒醬，且辣醬的後勁很強，也要注意不要加太多。

▲可自由添加辣度。

這裡除了美食外，二樓更融入了南澳當地文化的色彩，加上中南美洲辣椒文化的展場，除了是吃美食還能順便增廣見聞，下次如果有開車往來花蓮或是來南澳完的朋友，可以來這邊參觀兼填飽肚子。

▲記得不要加太多，不然會辣到不可開交。

樸豔辣椒美食文創館

地址 :蘇澳鎮南強里蘇花路二段276號 (南澳火車站前)

電話 :998-1828

營業時段：10:30 - 19:30