泰國蝦控必看！全台4家「流水蝦」吃到飽餐廳懶人包



▲主打正宗曼谷流水蝦的「泰夯蝦」。（影音／《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》提供）



▲泰夯蝦的LED水道在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

旅遊中心／綜合報導

沒吃過「流水蝦」等於沒去過曼谷，但現在台灣陸續有流水蝦餐廳開幕，一樣是泰國蝦直接從水道中撈起現烤，而且除了泰國蝦之外，業者更提搭配自助吧、各式食材與熱食等，讓客人可以吃到飽飽飽。



▲品鮮蝦長達12公尺的玻璃水道，一共有3條。（圖／粉專沙拉飯團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

品鮮蝦

位在板橋的「品鮮蝦」1月底新開幕，店內打造3條12公尺長的玻璃水道，搭配海鮮自助吧和創意蝦料理、單點肉品。品鮮蝦離捷運府中站約步行10分鐘，長達12公尺的玻璃水道，一共有3條，貨源是從屏東產地直送的道地泰國蝦，公蝦有很多蝦膏；母蝦則是有抱卵，口感各有各特色。





▲品鮮蝦自助區一半以上都放生蠔，不是小顆的，而是Buffet那種大顆的，光看就很過癮。（圖／粉專沙拉飯團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「品鮮蝦」採吃到飽的方式，每天由屏東產地直送上來，除了流水蝦，也有綜合蝦類吃到飽，自助區包含生蠔、扇貝、螃蟹、淡菜、魚下巴等，另含肉類拼盤、炒飯、主廚例湯各一份及蔬菜，一人700元、未滿140公分孩童400元，需另加10%服務費，用餐時間限制90分鐘。

品鮮蝦

地址：新北市板橋區館前東路63號

電話：02-8953-9996



▲LED水道裡面都是活蹦亂跳的泰國蝦。（圖片／民宿女王芽月提供)

泰多蝦

泰多蝦位在桃園中壢的環西路二段，平日成人的價格是599元，不收服務費，但會酌收50元的清潔費，夾蝦的時間限時兩小時，只不過一小時的時候會先到桌邊結帳，特別的是，如果希望店家幫忙料理，也可以付料理費讓店員額外料理。





▲泰多蝦也有供應其他海鮮類。

除了泰國蝦以外，泰多蝦的店內還有提供許多其他的食材，蔬菜類有甜不辣、筊白筍、豆干、香菇、四季豆、玉米筍等等，多達十幾種，應有盡有，還有不用烤的沙拉吧。另外也有肉類和海鮮類，海鮮的部分有鯛魚、花枝、蛤蠣等等，肉類的部分則是有牛小排、羊肉、豬肉等。

桃園中壢-泰多蝦流水道夾蝦場

電話：03-495 0495

地址：桃園市中壢區環西路二段185-1號

營業時間：週一～週五 下午17:30～01:00、週六日 中午11:30～01:00





▲現烤現吃的泰國蝦，蝦控們就愛這一味。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

泰夯蝦

泰國正夯的流水蝦吃到飽台中也有了！位於台中南屯的龍富夜市裡面也有餐廳「泰夯蝦」就是主打正宗曼谷流水蝦，泰夯蝦的消費價格699元吃到飽，加價99元啤酒喝到飽，用餐時間為120分鐘。相較於傳統傳統不銹鋼的水道，泰夯蝦有著台灣首創18米玻璃透明LED水道，共分為2道，可以清楚看到活蹦蹦的泰國蝦，而且在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。現烤現吃外，還有多種食材與熟食吃到。





▲泰夯蝦的熟食區。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

除了泰國蝦現抓現烤吃到飽之外，還有供應多種生鮮食材，像是季節新鮮魚、鮮蚵、蛤蠣、扇貝，以及各式肉品(牛肉、豬肉與雞肉)與蔬菜，而餐廳好像怕大家吃不飽，也同時供應各式熱炒(有打拋豬肉)與各式小菜、甜點與冰淇淋。

泰夯蝦-正宗曼谷流水蝦

地址：台中市龍富十七路8號 (龍富夜市內)

營業時間：17:00-02:00 (週一公休，23:00最後入場)