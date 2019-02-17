ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

泰國蝦控必看！全台4家「流水蝦」吃到飽餐廳懶人包

ETtoday餓勢力


▲主打正宗曼谷流水蝦的「泰夯蝦」。（影音／《柚香魚子醬的蹦蹦跳跳》提供）


▲泰夯蝦的LED水道在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

旅遊中心／綜合報導

沒吃過「流水蝦」等於沒去過曼谷，但現在台灣陸續有流水蝦餐廳開幕，一樣是泰國蝦直接從水道中撈起現烤，而且除了泰國蝦之外，業者更提搭配自助吧、各式食材與熱食等，讓客人可以吃到飽飽飽。


▲品鮮蝦長達12公尺的玻璃水道，一共有3條。（圖／粉專沙拉飯團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

品鮮蝦
位在板橋的「品鮮蝦」1月底新開幕，店內打造3條12公尺長的玻璃水道，搭配海鮮自助吧和創意蝦料理、單點肉品。品鮮蝦離捷運府中站約步行10分鐘，長達12公尺的玻璃水道，一共有3條，貨源是從屏東產地直送的道地泰國蝦，公蝦有很多蝦膏；母蝦則是有抱卵，口感各有各特色。


▲品鮮蝦自助區一半以上都放生蠔，不是小顆的，而是Buffet那種大顆的，光看就很過癮。（圖／粉專沙拉飯團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「品鮮蝦」採吃到飽的方式，每天由屏東產地直送上來，除了流水蝦，也有綜合蝦類吃到飽，自助區包含生蠔、扇貝、螃蟹、淡菜、魚下巴等，另含肉類拼盤、炒飯、主廚例湯各一份及蔬菜，一人700元、未滿140公分孩童400元，需另加10%服務費，用餐時間限制90分鐘。

品鮮蝦
地址：新北市板橋區館前東路63號
電話：02-8953-9996


▲LED水道裡面都是活蹦亂跳的泰國蝦。（圖片／民宿女王芽月提供)

泰多蝦
泰多蝦位在桃園中壢的環西路二段，平日成人的價格是599元，不收服務費，但會酌收50元的清潔費，夾蝦的時間限時兩小時，只不過一小時的時候會先到桌邊結帳，特別的是，如果希望店家幫忙料理，也可以付料理費讓店員額外料理。


▲泰多蝦也有供應其他海鮮類。

除了泰國蝦以外，泰多蝦的店內還有提供許多其他的食材，蔬菜類有甜不辣、筊白筍、豆干、香菇、四季豆、玉米筍等等，多達十幾種，應有盡有，還有不用烤的沙拉吧。另外也有肉類和海鮮類，海鮮的部分有鯛魚、花枝、蛤蠣等等，肉類的部分則是有牛小排、羊肉、豬肉等。

桃園中壢-泰多蝦流水道夾蝦場
電話：03-495 0495
地址：桃園市中壢區環西路二段185-1號
營業時間：週一～週五 下午17:30～01:00、週六日 中午11:30～01:00


▲現烤現吃的泰國蝦，蝦控們就愛這一味。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

泰夯蝦
泰國正夯的流水蝦吃到飽台中也有了！位於台中南屯的龍富夜市裡面也有餐廳「泰夯蝦」就是主打正宗曼谷流水蝦，泰夯蝦的消費價格699元吃到飽，加價99元啤酒喝到飽，用餐時間為120分鐘。相較於傳統傳統不銹鋼的水道，泰夯蝦有著台灣首創18米玻璃透明LED水道，共分為2道，可以清楚看到活蹦蹦的泰國蝦，而且在桌旁就能輕鬆夾取蝦子，不用特別站起身來走動，隨夾隨烤真的很方便。現烤現吃外，還有多種食材與熟食吃到。


▲泰夯蝦的熟食區。(圖／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳授權提供)

除了泰國蝦現抓現烤吃到飽之外，還有供應多種生鮮食材，像是季節新鮮魚、鮮蚵、蛤蠣、扇貝，以及各式肉品(牛肉、豬肉與雞肉)與蔬菜，而餐廳好像怕大家吃不飽，也同時供應各式熱炒(有打拋豬肉)與各式小菜、甜點與冰淇淋。

泰夯蝦-正宗曼谷流水蝦
地址：台中市龍富十七路8號 (龍富夜市內)
營業時間：17:00-02:00 (週一公休，23:00最後入場)

關鍵字： 美食情報 流水蝦 泰國蝦

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

重聽伯低頭緊盯...車廂內擴音謎片男秒送「小驚喜」網推爆神救援

推薦閱讀

朝聖肉多多燒肉超市！生猛龍蝦、正宗和牛現選現吃

全台首創「肉多多燒肉超市」在台中　拿多少吃多少

肉多多也開火鍋超市！買得到活體波士頓龍蝦　開幕限時優惠588元

想吃什麼就買什麼！這4家都是可以自己挑選食材的超市火鍋店

西門町新開幕超市火鍋低消250元　但飲料、牛丼飯及麵條無限供應

120個座位全台最大門市　祥富火鍋超市桃園店11/12-11/15試賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

「2019三芝櫻花季」16,000棵粉霧海

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

2019台北燈節首日人潮擠爆西門

全球規模最大的橫店影視拍攝基地

屏東八處打卡景點讓你拍好拍滿

台中清水8景點一日遊免費玩！

全台最大超市火鍋前鎮水產開幕了

2019台灣燈會　16日晚驚艷登場

香港必買檸檬王有店面了！

熱門行程

最新新聞更多

陸客整形降3成　怕禿！改做植髮

全台4家流水蝦吃到飽餐廳懶人包

週末限定！輕井澤最新網美風咖啡館

這10樣服務在機場是免費提供

台灣燈會開始試營運！交通懶人包

全台最便宜龍蝦套餐　一人不到千元

加航祭北美航線促銷來回1萬2起

屏東氣派巧克力咖啡！還有這些故事

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366