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貓奴必訪！台北超療癒貓咪早午餐廳　店貓陪你慵懶一整天

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微..

點評：推薦已成為貓奴的朋友們
ETtoday餓勢力

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

文、圖／萍子

迎接美好的早晨，在國父紀念館站附近想挑選間療癒早午餐，萍子推薦TOAST CHAT貓咪餐廳，店內飼養五隻米克斯貓與人親近，不怕生，少女心大爆發，打造明亮工業風餐廳氛圍，三五好友好聚餐，店內推出燉飯、獨家特製天使蝦水波蛋早午餐、下午茶，料理有水準，超好吃，是值得推薦的台北brunch早午餐，台北下午茶推薦，IG熱門名店，台北東區早午餐美食推薦，貓咪療癒陪伴餐廳，網美打卡名店，愛貓族快來朝聖吧。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

如何造訪toast chat交通？可搭乘台北捷運國父紀念館站2號出口，步行4分鐘即可到達，地址：台北市光復南路290巷58號1樓，餐廳位於巷弄邊間，門面非常工業風，低調又吸引人注視，建議toast chat預約。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

TOAST CHAT貓咪餐廳 品牌理念：成立初衷是想經營一家餐點美味的咖啡廳，在餐點發想與製作上下了不少功夫，盡可能自己親自製作，少用半成品，不斷創造許多不同的口味，滿足消費者的各種慾望需求。早期只以創意法式吐司為主，到後期增加了許多不同風格的餐點，漢堡、燉飯、早午餐…等，讓大家能享受新鮮且多樣的美食選擇。店內飼養了五隻肥胖親人的貓咪，時而在你身旁睡覺，卻又突然跑去其他地方跟同伴打鬧，徹底的療癒每個來客的心。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

大門入口處特別規劃一個等候區，放置一張長板凳，讓絡繹不絕人來用餐時刻，讓等候的饕客可以在此等候。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

推開TOAST CHAT貓咪餐廳 厚重木大門，映入眼簾則是整個開放式寬敞的室內空間，水泥地板，漆上白色油漆的紅磚，醞釀簡約明亮工業風氣息，打上黃色燈光，多了暖意，讓造訪這兒用餐的饕客，可盡情享受。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

其中一區用餐空間，利用水泥與木板結合，成為一整排的靠牆座位區，搭配北歐風工業椅，整排的灰色調抱枕陳列，非常棒的用餐氛圍。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

TOAST CHAT貓咪餐廳 店內一角落宛如說不完的故事，打造個性化座位，多了餐廳的獨特性，特別的是隨處可見貓咪的玩樂天地與小屋。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

盡頭則是開放式吧台，與一人來用餐座位區，緊鄰一旁是冰櫃等陳列，多了層次的陳列，很乾淨又井然有序的一景，TOAST CHAT貓咪餐廳 店內提供Wi-Fi服務。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

TOAST CHAT貓咪餐廳 店內的米克斯貓咪，不怕生，非常喜歡與人親近，有些貓咪還會喜歡依偎在你身邊撒嬌，躺著睡覺，非常討喜可愛，愛貓族應該會超級喜歡這樣貓咪主題打造的貓咪餐廳。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

TOAST CHAT貓咪餐廳菜單，用A4夾頁，一頁頁印出，每一張菜單是簡約風格，大量留白呈現，依照不同的餐點內容分門別類，光看菜單介紹就覺得菜色豐富，多元化，讓人得花些時間點餐。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

TOAST CHAT貓咪餐廳 這裡價位透明化，不昂貴，平均價位250～500元之間，吃的很飽足感，很滿足的平價早午餐。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

餐盤送上，都很有話題性，是TOAST CHAT貓咪餐廳 店內家貓米克斯的圖樣，非常討喜。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

沙拉挑選鮭魚油醋沙拉260元（如上圖），滿滿的沙拉在整個大碗中，上頭加入黃瓜、番茄、鮭魚，鮭魚非常新鮮，拌著吃，清爽的油醋，果香味道清爽不膩，沙拉很脆甜。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

茶飲選擇：有機草莓覆盆子水果茶170元，是德國的B牌茶包，整個喝起來多了濃郁的覆盆子酸甜的果實香氣，並伴隨清爽的草莓風味，水果汁自然香氣，帶點酸甜，好喝又回甘。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

飲料：黑糖拿鐵160元，滿滿的黑糖香，搭配拿鐵的奶香，甜而不膩，非常好喝。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

店內超人氣招牌：天使蝦水波蛋（如上圖），本身就好愛吃水波蛋的萍子，特別挑選這款人氣早餐選擇，配菜有6款可選2款，有：炒薯塊、炸薯條、薯泥、炸雞、洋蔥圈、生菜沙拉，萍子挑選炸薯塊、洋蔥圈搭配，一上桌好驚艷。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

特別挑選天使蝦為主食，剝好的蝦在其中，蝦肉飽滿鮮嫩，非常新鮮，淋上滿滿的起司醬，整個非常澎湃，感覺很豐盛。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

切下天使蝦水波蛋，水波蛋製作的恰到好處，半生半熟的蛋黃與蛋液厚實的層次，非常彈牙，入口多了蛋香伴隨鮮蝦的海味，切下流出蛋液，視覺感好療癒，搭配帶點扎實的麵包，非常好吃。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

薯塊搭配野菇一起，雖看起來有些油膩，但是口感之好，薯塊也非常綿密。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

一旁擺放的炸洋蔥圈（如上圖），也是一大特色，每一個洋蔥圈都非常大個，炸的酥脆發亮，咬下後，脆脆洋蔥圈口感之好，讓人大推，愛吃洋蔥圈的必點款點心。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

牛肉滿福堡350元（如上圖），配菜有6款可選2款，有：炒薯塊、炸薯條、薯泥、炸雞、洋蔥圈、生菜沙拉，這裡挑選是炸薯條、炸雞，整個堆疊組成的漢堡，也很吸睛。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

薯條灑上黑胡椒提味，金黃色澤，炸的非常脆，帶點鹹香，炸物也很有水準。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

松露野菇燉飯280元（如上圖），一上桌濃郁的松露香氣撲鼻而來，整個非常Q彈的蛋煎的很有水準，光看就很有口感。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

舀下一口松露野菇燉飯，米飯粒粒分明，沾赴著松露一起吃，滿滿的松露香，野菇帶新鮮脆甜，與米飯一起吃，增添豐富口感，一口接著一口，好美味。

▲▼TOAST CHAT貓咪餐廳。（圖／萍子提供）

若你也跟萍子一樣好愛吃早午餐，也常常在國父紀念館捷運站這帶跟姐妹淘聚會，這間療癒性的主題餐廳-TOAST CHAT貓咪餐廳是間非常讓人值得推薦的好吃早午餐，因這裡好吃早午餐等美味，吸引著假日絡繹不絕人潮，快來台北東區吃美食吧，好好享受有貓咪陪伴的美好時光。

TOAST CHAT貓咪餐廳
電話：02 2721 5661
地址：台北市光復南路290巷58號1樓（台北捷運國父紀念館站2號出口，步行4分鐘即可到達）提供Wi-Fi服務。
營業時間：12：00～22：00（週三公休）

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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