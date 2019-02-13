花開7成！台南「世界最美花道」16日開跑　交通指南來了

點評：竟然提前了一個月！！





▲白河林初埤木棉花道目前花況約7成。（圖／白河區公所提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

被譽為世界最美花道的「林初埤木棉花道」提前一個月開花！白河區公所粉專表示，受暖冬影響，木棉花目前花況約7成，林初埤周邊的紅花風鈴木也開得茂盛，為順應花況，今年於2月16日至3月10日提前舉辦「木棉花季」活動。

「紅紅的花開滿了木棉道…」此景況往年約在3月才登場，今年由於暖冬關係，現在就已花開7成，預估3月份會更壯觀！火紅花朵直指天際，715株木棉樹綿延數公里，為蒼白的冬天暈染色彩，溫暖每個旅人的心。

區公所表示，除了賞花，本次花季共同行銷5區特色景點及產業美食，現場有種蓮體驗、古箏演奏、藝術家現場揮毫、街頭藝人表演、定點導覽及攝影比賽等。今年還包括贈樹苗、彩繪明信片、打卡贈好禮等豐富活動，提供民眾賞花之外的樂趣。

▲受暖冬影響，今年於2月16日至3月10日提前舉辦「木棉花季」活動。

白河區公所蕭區長提醒賞花民眾，為維持賞花秩序，花季假日上午8時至下午6時實施交通管制，禁止車輛進入，管制點分別為南90林初埤路口、九曲橋、舊台糖鐵道入口（南88、89交叉口），民眾可就近沿著南88、89線路邊停車，主要賞花區內禁止攤販設攤及停放車輛。

▲花季假日上午8時至下午6時實施交通管制，禁止車輛進入。

區公所建議，民眾可多利用大眾運輸工具，2月16日起假日可搭乘新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，公車資訊可至「大台南公車」查詢，另外，台南市公共自行車T-Bike於白河蓮鄉7-11、木棉花道舊鐵道入口皆有租借站，歡迎民眾用步行或騎單車方式穿梭全球最美花道，領略白河一年中最美時節。

林初埤木棉道

地點：台南市白河區玉豐里林初埤（可導航至「白河林初埤木棉道」或「白河玉豐國小」、「白河大竹國小」）

花季期間：2019年2月16日至3月10日