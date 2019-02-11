比櫻花還大顆！嘉義「洋紅風鈴木」滿炸　這些縣市也有

點評：比櫻花還美耶

▲比櫻花還大朵的紅花風鈴木提前開了，嘉義特殊學校約有種植40-50棵。（圖／網友陳百豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

比櫻花還大朵的洋紅風鈴木提前開花了！往年要到二月底三月才開花的洋紅風鈴木，目前在中、南台灣相繼盛放，如粉紅繡球般的花朵已幾近滿開，賞花熱點嘉義特殊學校的花況良好，花期約半個月至一個月，想賞花動作要快！

▲嘉義特殊教育學校紅花風鈴木高大挺拔，從外頭就能看見。（圖／網友陳百豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

嘉義特殊教育學校內的洋紅風鈴木提前盛開！一串串洋紅色花球從圍牆外竄出，擋不住好奇的民眾相繼一睹眼前美景。網友陳百豪表示，校園內種植約50棵樹，目前約有40棵風鈴木已綻放，綿延約百公尺，粉嫩花朵映襯藍天白雲，為春天捎來濃濃喜氣。

▲粉嫩花朵映襯藍天白雲，為春天捎來濃濃喜氣。（圖／網友陳百豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

從校園外即可看見粉紅花球炸滿爆發的盛況，若要前往校園內參觀，校方表示，為避免打擾到學生上課，開放參觀時間為周一至周五下午4點以後，及週六、日的上午9點到下午5點。嘉義特殊教育學校也呼籲旅客配合校方管制，切記勿攀折花木和製造垃圾。





▲▼南投縣草屯鎮立體育館前10日紅花風鈴木花況。（圖／IG@sally.chen.1698提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

除了嘉義特殊教育學校之外，台中勤美誠品綠園道、台中歌劇院、台中潮洋環保公園旁、南投草屯鎮立體育館前、南投竹山紫南宮等，都找得到紅花風鈴木的蹤跡。南台灣的部分，高雄市路竹科學園區、前鎮區民權國小後門也有。選個好天氣，與洋紅風鈴木來場浪漫邂逅吧！

嘉義特殊教育學校

地址：嘉義市世賢路二段123號



南投草屯鎮立體育館

地址：南投縣草屯鎮富寮里中正路571-2號

