實測／桃園「50米滾輪溜滑梯27秒著地」！公園開到22點

點評：溜下來屁股熱熱der..XD

▲桃園風禾公園因超長溜滑梯瞬間成人氣景點，晚上前往比較不用排太久。（影／記者彭懷玉攝）

▲桃園風禾公園8日人潮。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／桃園報導、攝影

桃園「風禾公園」因有50公尺長的滾輪溜滑梯，自1月31日啟用開放後，瞬間躍升為桃園新亮點。連續假期倒數，整座公園每天擠滿排隊人潮，若想早點溜到溜滑梯，公園其實有開放至晚間10點，想溜滑梯比較不需等候太久。

坐落於桃園市慈文路的風禾公園，原為防災公園，市府考量設備不豐富，於去年斥資7千多萬將公園改造為「滑梯主題公園」，利用滯洪池高低差打造大型遊樂場，引進日本人設計的50米長滾輪溜滑梯、6座磨石子滑梯，及攀爬區、鞦韆區和大型沙坑，公園另一端點燈後相當浪漫，適合情侶散步談心。

▲公園另一端點燈後相當浪漫，適合情侶散步談心。



宛如一座大型遊樂場的風禾公園，最熱門的設施首推50米長滾輪溜滑梯，白天人潮至少20公尺長，約需排上半小時才溜得到。工務局景觀工程科長高必嫻表示，春節連假每天人潮爆滿，同場可湧入數千人，並提醒民眾不要自帶紙板，避免溜速過快造成危險。





▲若不想等太久，風禾公園其實開放至晚上10點，能避開些排隊人潮。

若不想等候太久，風禾公園其實開放至晚上10點，能避開些排隊人潮。記者實際試溜滾輪溜滑梯，發現速度並沒有想像中快，50公尺長的溜滑梯大約27秒著地，頗為刺激而不會太快而危險，終點地板鋪有木屑地板減緩衝力，現場也有穿著黃背心的服務人員協助引導。

▲50公尺長的溜滑梯大約27秒著地，終點地板鋪有木屑地板減緩衝力，現場也有穿著黃背心的服務人員協助引導。



公園爆紅，導致周遭違規停車亂象也增多，不少民眾為了就近公園方便前往，將汽機車違規停放人行道上，警方接獲民眾檢舉到場拍照取締，8日就開出16張罰單，市府將增加周邊告示牌，引導民眾到「文小二停車場」停車，該地距離公園步行約5分鐘，場地偌大供民眾免費停車。若桃園市民也能騎Youbike前往，公園旁就有站點，環保又方便。

桃園風禾公園

地址：桃園市桃園區慈文路688號

開放時間：08:00-22:00