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新北河濱公園新春5大亮點！光雕橋、鴨鴨地景、迷宮闖關

點評：晚上很浪漫！！
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▲新北河濱公園亮點。（圖／新北市政府水利局）

▲新北河濱公園新春旅遊亮點，圖為新月橋。（圖／新北市政府水利局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

9天春節連假將來臨，想好要去哪玩了嗎？新北市政府水利局表示，新北河濱公園廣達1,380公頃，包含許多新奇亮點，針對情侶、家人或朋友們，特別量身訂做適合出遊的人氣景點，不想跑遠，到河濱公園也能留下珍貴回憶！

▲新北河濱公園亮點。（圖／新北市政府水利局）

▲辰光橋、新月橋及星光橋等3座河濱公園景觀橋裝飾上光雕，以盼望、定情及幸福等主題，營造河濱公園浪漫光廊。

亮點1. 辰光橋、新月橋及星光橋光雕秀
配合燈節，自1月26日起於辰光橋、新月橋及星光橋等3座河濱公園景觀橋裝飾上光雕，以盼望、定情及幸福等主題，營造河濱公園浪漫光廊。即日起至3月17日間，每天點燈時間為下午5點半至10點半，一起來體驗絢麗的藝術氛圍與視覺饗宴。

▲新北河濱公園亮點。（圖／新北市政府水利局）

▲以寶特瓶、光碟片、廢輪胎、布料及環保低功耗LED材料，結合當季草花灌木，組成溫馨的「環保鴨鴨」。

亮點2. 三重鴨鴨公園大型地景藝術
三重淡水河畔中興橋下的鴨鴨公園，以寶特瓶、光碟片、廢輪胎、布料及環保低功耗LED材料，結合當季草花灌木，組成溫馨的「環保鴨鴨」。到了夜間，則化身大型光雕地景，光影藝術與寶特瓶、光碟片相互輝映，呈現波光粼粼的壯麗感。展期至2月底，點燈時間為每晚5點半至10點半。

▲新北河濱公園亮點。（圖／新北市政府水利局）

▲米飛公園除了可一睹荷蘭飄洋過海的米飛公仔，還有4萬餘株金露花所設計出的景觀迷宮，歡迎民眾來闖關。

亮點3. 八里米飛公園看米飛X迷宮闖關
米飛公園除了可一睹荷蘭飄洋過海的米飛公仔，還有4萬餘株金露花所設計出的景觀迷宮，歡迎民眾來闖關！景觀迷宮是利用矮灌木叢以同心圓的迷宮結合周邊圓形鋪面，設計出復古造型的單車大地景。此外，低矮植栽的迷宮視線開放，難度較低，小朋友也能挑戰。

玩累了還可以走上一旁的山丘平台，由高處遠眺台北港及淡水河景，黃昏時分的夕陽美照更是美不勝收，讓民眾能沉浸在拍照與賞景的樂趣。

▲新北河濱公園亮點。（圖／新北市政府水利局）

▲三重大台北都會公園內有一座7米高的「幸運草地景溜滑梯」，是北台灣唯一結合防洪堤坡地形的遊戲空間。

亮點4. 幸運草地景溜滑梯X太陽地景共融遊戲場
三重大台北都會公園內有一座7米高的「幸運草地景溜滑梯」，是北台灣唯一結合防洪堤坡地形的遊戲空間，周邊亦有磨石子滑梯、攀爬網等多項遊樂設施。而在重陽橋下的太陽地景共融遊戲場，在河岸打造結合地形的遊戲空間，有太陽造型地景溜滑梯、成人體健設施，更有兼顧行動不便的孩童特別設計的搖滾飛盤。

亮點5. 「微樂山丘」自行車躍動場
新店溪右岸安坑交流道橋下的自行車道「微樂山丘」躍動體驗場，有碗型和波浪緩坡，可作為自行車趣味體驗點，面積約4,500平方公尺，騎乘困難度以初體驗者可以輕鬆騎乘的難度來設計，適合全家大小共遊，享受自行車運動樂趣。

關鍵字： 新北市旅遊 河濱公園 走春 新春旅遊 春節旅遊

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