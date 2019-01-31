芋頭控注意！三重新開早午餐店「芋泥起士蛋吐司」才35元

點評：好划算的價格！

▲三重漫慢食早午餐1/15新開幕。（圖／IG@eden_0522提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

爆紅打卡點三重空軍眷村對面，1月15日新開一間早午餐店「漫慢食」，有讓芋泥控心動的芋泥起士蛋吐司，雖然不到爆漿的程度，一份35元的佛心價，讓網友直呼：一次吃5份也不成問題。





▲「芋泥起司蛋吐司」是店內人氣招牌，圖為兩份的量。

從捷運台北橋站步行約7分鐘，「漫慢食」早午餐的「芋泥起司蛋吐司」是店內人氣招牌，吃過的網友說，芋頭香氣很夠，只有微微的甜，吃得到些許芋頭顆粒，配上起士蛋互不搶戲，一份才賣35元卻不敷衍，CP值很高。

▲芋泥內餡是老闆親自上市場採買新鮮芋頭，蒸煮2到3次直到軟綿，之後再加入焦糖快速攪拌均勻，再加上現煎的起司嫩蛋。

「漫慢食」是由老闆Alfred和好友共同經營，Alfred也透露芋泥起司蛋吐司的製作過程，「芋泥內餡是親自上市場採買新鮮芋頭，蒸煮2到3次直到軟綿，之後再加入焦糖快速攪拌均勻，新鮮吐司抹上手工自製的芋泥後，再加上現煎的起司嫩蛋，即大功告成。」

▲菜單價位介於20-75元，算是相當經濟實惠的早午餐店。

除了芋泥起司蛋吐司之外，漫慢食的另一項「蜂蜜芥末籽雞肉蛋吐司」也相當有人氣，Alfred說，食材選用自家醃製雞胸肉，搭配蜂蜜芥末籽醬，鹹中帶甜，鮮嫩多汁而清爽。另外還有必點也推薦搭配酸黃瓜、顆粒花生醬的「100%手工牛肉蛋吐司。」餐點還包含雞塊、洋蔥圈和鮮奶茶等飲品選擇，價位介於20-75元，算是相當經濟實惠的早午餐店。





▲搭配酸黃瓜、顆粒花生醬的「100%手工牛肉蛋吐司。」（圖／翻攝自Facebook／漫慢食）

別於一般擁擠的早餐店，漫慢食的用餐空間相對寬敞舒適，光線會穿過大片落地窗灑落室內，可以一邊享受冬日暖陽，一邊悠哉吃早餐，沉浸在難得的慢食時光。

▲用餐空間寬敞舒適，光線會穿過大片落地窗灑落室內，可以一邊享受冬日暖陽，一邊悠哉吃早餐。

漫慢食

地址：新北市三重區正義南路139號1樓

營業時間：06:00-14:00

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